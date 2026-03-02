Lavori all’Abatemarco, giovedì 5 marzo 21 Comuni del Cosentino senz’acqua – L’ELENCO

l’emergenza

COSENZA Ancora disagi nel servizio idrico nel Cosentino. Sorical S.p.A. informa che giovedì 5 marzo 2026, a partire dalle ore 7:00 del mattino e fino a notte inoltrata, sarà sospesa l’erogazione della fornitura idrica lungo lo schema dell’Acquedotto Abatemarco, per completare l’intervento di messa in esercizio di un nuovo bypass tra San Sosti e San Marco Argentano. L’intervento, finanziato dalla Regione Calabria, sotto l’alta sorveglianza dell’area Operativa della Sorical, garantirà la piena efficienza e sicurezza dell’acquedotto e ridurrà i disservizi in futuro per il fermo dell’acquedotto.

Comuni interessati dalla sospensione

La sospensione potrà interessare le utenze dei seguenti Comuni della provincia di Cosenza: San Donato di Ninea, Altomonte, San Sosti, Mottafollone, Sant’Agata di Esaro, Malvito, Santa Caterina Albanese, Roggiano Gravina, Tarsia, San Marco Argentano, Cervicati, Torano Castello, Bisignano, Montalto Uffugo, San Martino di Finita, Lattarico, Mongrassano, Cerzeto, Rota Greca, San Benedetto Ullano e parte del Comune di Cosenza.

Utenze alimentate fino ad esaurimento scorte

Le aree servite dalle vasche di accumulo di San Marco continueranno ad essere rifornite fino all’esaurimento delle riserve disponibili.

Utenze non interessate dall’interruzione

Non subiranno sospensioni le utenze alimentate dalla sorgente Capodacqua e da sistemi alternativi, tra cui alcune zone dei Comuni di Mottafollone, Roggiano Gravina, San Marco Argentano, Cervicati, Mongrassano, Cerzeto, Bisignano, Lattarico e Montalto Uffugo.

Nel Comune di Cosenza

Ospedali e Case Alte non subiranno interruzioni, essendo alimentati dal serbatoio regionale di Cozzo Muoio;

La zona De Rada sarà alimentata dal pozzo;

Le utenze servite dal Bufalo (Serra Sottana, Cozzo Badessa, ecc.) non subiranno sospensioni;

La zona Merone sarà alimentata fino alle ore 11:00;

Tutte le utenze non espressamente indicate saranno interessate dalla sospensione dalle ore 7:00 fino al termine dei lavori.

Sorical raccomanda ai Comuni interessati di informare tempestivamente la cittadinanza e invita gli utenti ad adottare ogni utile misura di razionalizzazione dei consumi durante la giornata dell’intervento.

L’Azienda si scusa per i disagi arrecati e assicura che le attività saranno completate nel più breve tempo possibile.