l’appuntamento
Open UMG, il 4 marzo seconda giornata di orientamento all’Università Magna Graecia
L’iniziativa avrà inizio alle 9 all’Auditorium con i saluti del Magnifico Rettore Prof. Giovanni Cuda a 1300 studenti di tutta la Calabria
Pubblicato il: 02/03/2026 – 12:30
CATANZARO L’Università Magna Graecia, dopo la giornata di mercoledì 25 febbraio, mercoledì 4 marzo apre nuovamente le porte alla seconda giornata dedicata all’orientamento dal titolo “Open UMG”. L’iniziativa avrà inizio alle h. 9:00 all’Auditorium con i saluti del Magnifico Rettore Prof. Giovanni Cuda agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la Calabria che consentirà ai tanti partecipanti, circa 1300 studenti, di scoprire l’offerta formativa dell’Università Magna Graecia.
