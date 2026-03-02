Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:30
l’appuntamento

Open UMG, il 4 marzo seconda giornata di orientamento all’Università Magna Graecia

L’iniziativa avrà inizio alle 9 all’Auditorium con i saluti del Magnifico Rettore Prof. Giovanni Cuda a 1300 studenti di tutta la Calabria

Pubblicato il: 02/03/2026 – 12:30
CATANZARO L’Università Magna Graecia, dopo la giornata di  mercoledì 25 febbraio, mercoledì 4 marzo  apre nuovamente le porte alla seconda giornata  dedicata all’orientamento dal titolo “Open UMG”. L’iniziativa avrà inizio alle h. 9:00 all’Auditorium con i saluti del Magnifico Rettore Prof. Giovanni Cuda agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la Calabria che consentirà ai tanti partecipanti, circa 1300 studenti, di scoprire l’offerta formativa dell’Università Magna Graecia. 

Argomenti
Open UMG
orientamento umg 2026
orientamento Università Magna Graecia
società
UMG
Università Magna Graecia
Categorie collegate
Catanzaro
Società
