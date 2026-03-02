Sicurezza nella movida dopo Crans-Montana, controlli interforze in una discoteca del Catanzarese

accertate molte violazioni

CATANZARO Nella serata dello scorso 28 febbraio, con apposita ordinanza del Questore di Catanzaro, sono stati predisposti mirati servizi interforze volti a verificare la corretta gestione dei locali di pubblico spettacolo.

L’attività trae origine dalla necessità di controllare i locali di intrattenimento a seguito dei tristi avvenimenti occorsi a Crans – Montana, in osservanza a quanto stabilito in occasione di un recente Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal signor Prefetto di Catanzaro, costituendo una task force che potesse assolvere a questo compito verificando ogni possibile aspetto della cosiddetta movida secondo le indicazioni emanate con circolare dal Ministero dell’Interno.

Il controllo in questione, coordinato dalla Questura, ha riguardato una nota discoteca ubicata in questo ambito provinciale e ha visto il coinvolgimento della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, di personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro, Arpacal e Siae.

All’esito dell’attività svolta, grazie all’impiego sinergico delle competenze tecniche dei vari reparti impiegati, sono stati verificati numerosi aspetti della sicurezza ed elevate alcune sanzioni amministrative.

In particolare, sono state irrogate sanzioni pari ad €uro 6.666,67 per la somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito; è stata contestata la mancata e tempestiva memorizzazione e trasmissione telematica del corrispettivo giornaliero del registro telematico; è stata accertata la mancanza di un sistema conta persone suddiviso per aree e sono stati effettuati rilievi fonometrici al fine di verificare eventuali violazioni in merito alle emissioni sonore.

Nel corso dell’accertamento sono state, altresì, accertate delle violazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con l’imposizione di precise prescrizioni e di una sanzione per €uro 1.708,36. Anche in materia di igiene pubblica sono emerse alcune criticità riguardanti alcune aree del locale e i servizi igienici.

Continuerà l’intensificazione dei controlli, in via preventiva, ai locali di pubblico spettacolo al fine di garantire una maggiore sicurezza nei luoghi della movida e tutelare in particolare i numerosi giovani, molti dei quali minorenni, che partecipano agli eventi musicali danzanti organizzati in questa provincia.