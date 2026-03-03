Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:59
Carabinieri Vibo Valentia, Ludovico Ermini promosso al grado di capitano

«Riconoscimento dell’impegno e dell’attività svolta nel delicato incarico ricoperto, al servizio della collettività e del territorio»

Pubblicato il: 03/03/2026 – 11:03
VIBO VALENTIA Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia comunica che, nell’ambito delle procedure di avanzamento, è stato promosso al grado superiore un Ufficiale in servizio presso la Compagnia di Vibo Valentia. In particolare, il Tenente Ludovico Ermini, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia, è stato promosso al grado di Capitano. La promozione rappresenta il riconoscimento dell’impegno e dell’attività svolta nel delicato incarico ricoperto, al servizio della collettività e del territorio vibonese.

Nelle foto a sx il Cap. Manuel Grasso, Comandante della Compagnia di Vibo Valentia; a dx il Cap. (neo promosso) Ludovico Ermini, Comandante del NORM della Compagnia di Vibo Valentia

