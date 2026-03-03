Catanzaro domani in trasferta a Carrara tra possibili recuperi e assenze

la squadra giallorossa

CATANZARO Domani il Catanzaro scenderà in campo nel turno infrasettimanale di Serie B contro la Carrarese in trasferta alle 19. Dopo il pareggio contro il Frosinone, la squadra giallorossa si prepara alla trasferta con un mix di buone notizie e alcune assenze da registrare.

Sul fronte degli infortunati, Antonini dovrebbe recuperare. Il difensore brasiliano, malconcio dalla sfida col Frosinone per un fastidio all’adduttore, ha superato i controlli medici e dovrebbe essere convocato. In giornata se ne saprà di più. Non altrettanto positiva la situazione di Di Francesco, nuovamente fermo per problemi muscolari e dunque indisponibile. Intanto il Giudice sportivo ha ha inflitto una squalifica di due giornate e una sanzione di 2 mila euro a Luigi Falcone, collaboratore tecnico, per aver colpito con un calcio un avversario al termine del primo tempo del match di domenica. Il club giallorosso è stato multato di 6 mila euro.

Per i tifosi giallorossi che seguiranno la squadra a Carrara, il club ha fornito indicazioni precise per raggiungere lo stadio in sicurezza: l’uscita consigliata è il casello di Massa sull’A12, con un percorso guidato fino al parcheggio ospiti e accesso al settore tramite Varco 3 – Curva Sud. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato