Gli studenti calabresi rientrati da Dubai: «Che emozione essere tornati a casa» – FOTO

fine dell’incubo

LAMEZIA TERME Sono atterrati poco prima di mezzanotte all’aeroporto di Lamezia Terme quattro studenti calabresi che erano rimasti bloccati nei giorni scorsi a Dubai a causa delle ripercussioni del conflitto in atto in Medio Oriente, in particolare in Iran. Incubo finito in particolare per Azzurra D’Atri e Mirko Frascino, del liceo “Mattei” di Castrovillari, e per Charlotte Bevilacqua e Vittoria Sigillò, del liceo “Galluppi” di Catanzaro, che sono stati accolti nella commozione e nell’emozione generale da familiari e amici allo scalo lametino, raggiunto dopo essersi imbarcati da Malpensa, a sua volta raggiunto con un volo speciale che ha trasportato circa 200 studenti italiani che si sono trovati nelle stesse condizioni negli Emirati. “Abbiamo tirato un gran sospiro di tutti. Siamo tutti più tranquilli. Abbiamo provato una forte emozione quando siamo sbarcati nella nostra Italia con tutte le telecamere e tutti i giornalisti che ci hanno posto delle domande”, ha detto Mirko. “Nei prossimi giorni – ha aggiunto Mirko – mi auguro di poter raccontare anche dal vivo questa esperienza anche perché comunque io penso che fino a quando non le vivi queste cose non si possono mai capire. Però allo stesso tempo voglio rendere tutti un po’ partecipi di quella che è stata la mia avventura”. (redazione@corrierecal.it)

