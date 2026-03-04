Danni da maltempo a Cosenza, riaperta la strada provinciale SP 234 (Riva Destra Crati)
L’intervento in tempi record. Per il presidente Giancarlo Lamensa si tratta di «un risultato importante per l’intero territorio»
COSENZA La Provincia di Cosenza ha riaperto al traffico la Strada Provinciale SP 234/A “Riva Destra Crati”, ripristinando in tempi record la piena percorribilità dell’importante arteria viaria a servizio dell’area urbana. A darne notizia è il Presidente facenti funzioni Giancarlo Lamensa, che ha seguito da vicino l’evolversi dell’intervento sin dalle prime fasi dell’emergenza.
«La riapertura della SP 234/A rappresenta un risultato importante per l’intero territorio. Siamo intervenuti con rapidità ed efficacia per risolvere una criticità che aveva compromesso la mobilità dell’area urbana e creato notevoli disagi ai cittadini», ha dichiarato il Presidente, aggiungendo: «Abbiamo dato un segnale concreto di efficienza dell’Ente. In un momento di difficoltà la Provincia ha dimostrato capacità operativa, coordinamento tecnico e attenzione alla sicurezza, intervenendo con lavori strutturali e definitivi, non con soluzioni provvisorie».
L’intervento si è reso necessario in quanto, a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose dell’ultimo periodo, in data 13 febbraio 2026 si è verificato uno smottamento lungo l’argine in destra idraulica del fiume Crati, al km 2+100 della S.P. 234/A. Con ordinanza dirigenziale n. 26 del 19/02/2026 è stato disposto il divieto di transito al traffico veicolare e pedonale sulla S.P. n° 234/A nel tratto compreso tra il km 1+400 ed il km 2+400, ricadente nel territorio comunale di Zumpano, al fine di garantire la pubblica incolumità.
Immediatamente dopo l’evento i tecnici della Provincia, guidati dall’Ing. Gianluca Morrone, hanno avviato le verifiche e predisposto un intervento urgente per la messa in sicurezza e il ripristino dell’infrastruttura. «La sicurezza delle nostre strade resta una priorità assoluta. Continueremo a monitorare il territorio e a intervenire tempestivamente per tutelare l’incolumità pubblica e garantire infrastrutture moderne e sicure», ha concluso Giancarlo Lamensa.
I lavori nel dettaglio
I lavori sono consistiti nella ricostruzione della scarpata di valle della S.P. 234/A al km 2+100, in destra idraulica nell’alveo del fiume Crati. In particolare:
- è stata realizzata una scogliera in massi ciclopici di cava a protezione dei blocchi in calcestruzzo semplice con cui è stato ricostruito l’argine fluviale;
- il rilevato del corpo stradale è stato ricostruito con materiale inerte proveniente da cava;
- sono state installate barriere laterali tipo H2;
- è stato effettuato il rifacimento del piano viabile con posa di conglomerati bituminosi tipo binder e tappeto di usura;
- è stata ripristinata la segnaletica orizzontale.
Grazie alla tempestività dell’azione amministrativa e tecnica, la strada è stata restituita alla comunità in tempi estremamente rapidi, riducendo al minimo i disagi per cittadini e pendolari.
La riapertura della SP 234/A “Riva Destra Crati” consente ora il pieno ripristino della circolazione, ristabilendo un collegamento strategico per la viabilità provinciale e per l’intera area urbana cosentina.