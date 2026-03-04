Danni da maltempo a Cosenza, riaperta la strada provinciale SP 234 (Riva Destra Crati)

mobilità nell’area urbana

COSENZA La Provincia di Cosenza ha riaperto al traffico la Strada Provinciale SP 234/A “Riva Destra Crati”, ripristinando in tempi record la piena percorribilità dell’importante arteria viaria a servizio dell’area urbana. A darne notizia è il Presidente facenti funzioni Giancarlo Lamensa, che ha seguito da vicino l’evolversi dell’intervento sin dalle prime fasi dell’emergenza.

«La riapertura della SP 234/A rappresenta un risultato importante per l’intero territorio. Siamo intervenuti con rapidità ed efficacia per risolvere una criticità che aveva compromesso la mobilità dell’area urbana e creato notevoli disagi ai cittadini», ha dichiarato il Presidente, aggiungendo: «Abbiamo dato un segnale concreto di efficienza dell’Ente. In un momento di difficoltà la Provincia ha dimostrato capacità operativa, coordinamento tecnico e attenzione alla sicurezza, intervenendo con lavori strutturali e definitivi, non con soluzioni provvisorie».

L’intervento si è reso necessario in quanto, a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose dell’ultimo periodo, in data 13 febbraio 2026 si è verificato uno smottamento lungo l’argine in destra idraulica del fiume Crati, al km 2+100 della S.P. 234/A. Con ordinanza dirigenziale n. 26 del 19/02/2026 è stato disposto il divieto di transito al traffico veicolare e pedonale sulla S.P. n° 234/A nel tratto compreso tra il km 1+400 ed il km 2+400, ricadente nel territorio comunale di Zumpano, al fine di garantire la pubblica incolumità.

Immediatamente dopo l’evento i tecnici della Provincia, guidati dall’Ing. Gianluca Morrone, hanno avviato le verifiche e predisposto un intervento urgente per la messa in sicurezza e il ripristino dell’infrastruttura. «La sicurezza delle nostre strade resta una priorità assoluta. Continueremo a monitorare il territorio e a intervenire tempestivamente per tutelare l’incolumità pubblica e garantire infrastrutture moderne e sicure», ha concluso Giancarlo Lamensa.

I lavori nel dettaglio

I lavori sono consistiti nella ricostruzione della scarpata di valle della S.P. 234/A al km 2+100, in destra idraulica nell’alveo del fiume Crati. In particolare:

è stata realizzata una scogliera in massi ciclopici di cava a protezione dei blocchi in calcestruzzo semplice con cui è stato ricostruito l’argine fluviale;

a protezione dei blocchi in calcestruzzo semplice con cui è stato ricostruito l’argine fluviale; il rilevato del corpo stradale è stato ricostruito con materiale inerte proveniente da cava;

sono state installate barriere laterali tipo H2 ;

; è stato effettuato il rifacimento del piano viabile con posa di conglomerati bituminosi tipo binder e tappeto di usura;

è stata ripristinata la segnaletica orizzontale.

Grazie alla tempestività dell’azione amministrativa e tecnica, la strada è stata restituita alla comunità in tempi estremamente rapidi, riducendo al minimo i disagi per cittadini e pendolari.

La riapertura della SP 234/A “Riva Destra Crati” consente ora il pieno ripristino della circolazione, ristabilendo un collegamento strategico per la viabilità provinciale e per l’intera area urbana cosentina.