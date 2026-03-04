Grande partecipazione a UniCaLab, il percorso imprenditoriale per studenti e neolaureati

i talenti e le idee

RENDE Ha preso il via oggi la nona edizione di UniCaLab, il percorso con cui l’Università della Calabria promuove l’attitudine imprenditoriale di studenti, neolaureati e neodottori di ricerca. Il programma ha fatto registrare un significativo numero di candidature per i cento posti disponibili e si conferma un’iniziativa capace di attrarre i giovani talenti dell’Unical interessati a scoprire come si dà vita a una startup.

Attraverso lezioni frontali, attività pratiche e laboratoriali, esperienze di team building, challenge con affermate imprese, condivisione di esperienze, occasioni di dialogo con il territorio e il mondo del lavoro, i corsisti (clabber) acquisiscono tutte quelle conoscenze e competenze utili allo sviluppo di un progetto di impresa e non solo questo. Perché UniCaLab, che può anche essere inserito nel piano di studi come esame a scelta, è un percorso formativo innovativo e multidisciplinare che permette di conseguire abilità di problem solving, decision making, team working, project management, public speaking e business planning finalizzate, sì, allo sviluppo di un’idea imprenditoriale ma, in generale, anche all’ottenimento di capacità manageriali.

Passarelli: contaminare i saperi

«La contaminazione di saperi – ha affermato la professoressa Mariacarmela Passarelli, delegata del rettore per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – è il cuore di UniCaLab. È un’esperienza che integra lezioni, laboratori, team building e dialogo con il territorio. È proprio questo metodo che rende il programma, giunto alla nona edizione, un vero acceleratore di competenze e di visione. I risultati ottenuti negli anni dimostrano che investire sull’attitudine imprenditoriale dei giovani significa generare valore concreto per la crescita socio-economica del territorio. Sono previste anche challenge con le imprese, che permetteranno ai partecipanti di confrontarsi con bisogni reali, lavorare su casi concreti e sviluppare soluzioni innovative in dialogo diretto con il mondo produttivo. Quest’anno, inoltre, – ha continuato la Passarelli – UniCaLab avrà il supporto della BCC Mediocrati, che metterà a disposizione i primi tre premi per i progetti vincitori: un segnale importante di fiducia e un’ulteriore connessione tra Università e comunità locale, per trasformare idee e talenti in opportunità reali».

Le 4 fasi del programma

Sono quattro le fasi in cui è articolato il programma: Academy (lezioni frontali e laboratori), Pre-Acceleration (lavoro di gruppo fortemente orientato a rafforzare il processo di sviluppo dei progetti di impresa), Pitch session (presentazione delle idee progettuali, maturate nelle fasi precedenti, ad una platea di soggetti interni ed esterni come business angel, acceleratori, istituzioni), Accelerazione (sviluppo per entrare nel mercato) per le 3 idee progettuali vincitrici della Pitch session. Durante l’intero percorso, i clabber – organizzati in team – saranno seguiti costantemente da figure guida specializzate (mentor).

In questi anni, UniCaLab ha premiato 22 progetti imprenditoriali e sostenuto la nascita di 5 startup innovative: un processo che rappresenta linfa vitale per la crescita socio-economica del territorio e che continua a riscuotere grande successo tra gli studenti.