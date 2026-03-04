Iran, Algieri: «In Calabria il quadro attuale non è allarmistico, ma richiede consapevolezza»

l’intervento

COSENZA «Il quadro attuale non è allarmistico, ma richiede consapevolezza: l’instabilità internazionale sta generando un effetto moltiplicatore dei costi che, in una realtà economicamente fragile come la Calabria, merita un monitoraggio costante e un’attenta valutazione degli impatti sulle imprese e sui consumatori». Lo afferma all’Ansa il presidente di Confcommercio Calabria, Klaus Algieri, in merito alle possibili ripercussioni sull’economia calabrese alla luce della guerra in Iran. «L’evoluzione della crisi internazionale con il conflitto in Iran e le tensioni nell’area dello Stretto di Hormuz, snodo fondamentale nelle rotte petrolifere – sostiene Algieri – stanno producendo effetti tangibili sull’economia nazionale e anche sull’economia calabrese. Siamo passati in poche settimane da una fase di relativa stabilizzazione a un nuovo scenario di incertezza, che si riflette soprattutto sui costi energetici e sulla logistica». Le prime stime di marzo, spiega il presidente di Confcommercio Calabria, evidenziano un incremento settimanale dei carburanti tra il 5% e il 7%, con il ritorno sopra la soglia dei 2,10 euro al litro. In una regione come la nostra, dove la quasi totalità delle merci viaggia su gomma, questo si traduce immediatamente in un aumento dei costi di trasporto e in una crescita stimata intorno al 4% per i prodotti freschi, legata esclusivamente alla componente logistica. Anche sul fronte dell’energia si registrano nuove tensioni: nel mercato libero si osservano oscillazioni fino al +12% sui contratti a prezzo variabile, con un impatto diretto sui bilanci di negozi, pubblici esercizi e piccole imprese del terziario». «Non meno rilevante» per Algieri, «è il possibile rallentamento delle rotte commerciali verso Est, che potrebbe incidere sulle esportazioni agroalimentari calabresi – olio, vino, agrumi – proprio in una fase di apertura verso nuovi mercati asiatici». «Guardiamo con attenzione – conclude Algieri – anche alla stagione turistica alle porte: eventuali incrementi dei costi dei trasporti, aerei e ferroviari, potrebbero influire sulla percezione di competitività della nostra regione come destinazione».

