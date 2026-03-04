Libera apre un presidio nell’Alto Tirreno cosentino dedicato a Giannino Losardo

lotta alla ‘ndrangheta

COSENZA Massimo Perrone, avvocato 52enne di Tortora, è stato nominato referente del neonato presidio dell’Alto tirreno cosentino di “Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. Il presidio è intitolato alla memoria di Giannino Losardo, il politico militante comunista di Cetraro e segretario capo della Procura della Repubblica di Paola, vittima di un agguato di ‘ndrangheta nella notte del 21 giugno 1980, in località Santa Maria di Mare a Cetraro mentre rientrava a casa dopo una seduta del consiglio comunale cittadino. Losardo morì il pomeriggio del giorno seguente presso l’ospedale di Paola, all’età di 53 anni. Il delitto è rimasto senza colpevoli, ma lo scorso anno la Procura della Repubblica di Paola ha riaperto le indagini contro ignoti. «Per il nostro territorio – ha detto Perrone – la figura di Losardo, la sua vicenda, sono un punto di riferimento irrinunciabile per ispirare la nostra azione». L’ambito territoriale del presidio interessa i comuni dell’Alto Tirreno cosentino, da Tortora a Belvedere Marittimo, compresi quelli dell’entroterra. La rappresentanza territoriale si propone come tramite tra i cittadini e Libera Calabria per alcune funzioni sensibili svolte dall’associazione, come l’accompagnamento alla denuncia per chi è vittima di estorsione, usura o corruzione, e per l’organizzazione di momenti di sensibilizzazione e di commemorazione. L’annuncio della nascita del presidio è avvenuta a Tortora alla presenza del referente calabrese Giuseppe Borrello ed è stata preceduta da due anni di studio e preparazione da parte del gruppo promotore.

