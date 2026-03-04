Morte del piccolo Domenico, esposto agli Ordini dei medici di Cosenza e Benevento

il caso

NAPOLI Un esposto inviato alle rispettive segreterie dei consigli dell’ordine di Cosenza e Benevento per la dottoressa Farina e il dottor Oppido per «la mancata comunicazione dell’esito negativo del trapianto ai pazienti». Così Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia del piccolo Domenico, all’esterno del Duomo di Nola, dove è allestita la camera ardente del bimbo di due anni e mezzo, morto il 21 febbraio, in seguito ad un trapianto di cuore eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli, risponde ad una domanda di un giornalista che gli chiedeva se fosse intenzionato a presentare degli esposti ai probiviri dell’ordine dei medici. «Ci aspettiamo che i consigli dell’ordine e anche il consiglio nazionale con il presidente Anelli prendano posizione perché al di là di quello che sarà l’esito delle indagini il fatto che non sia stata data comunicazione dell’esito ai genitori credo sia un fatto abbastanza certo ad oggi e che vada sanzionato disciplinarmente» conclude il legale. I due medici sono tra i sette sanitari indagati per la morte del piccolo.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato