«Tutte le imprese della FTO Calabria stanno assistendo i viaggiatori bloccati nell’area del conflitto»

«Fin dalle prime ore successive all’inizio del conflitto nell’area interessata, tutte le imprese turistiche associate – Tour Operator e Agenzie di Viaggio – si sono attivate con tempestività per garantire la massima assistenza ai propri clienti presenti sul territorio. Entro le 48 ore dall’avvio dell’emergenza sono state attivate tutte le procedure di tracciamento dei passeggeri, in costante coordinamento con partner e corrispondenti locali. Tutti i viaggiatori sono stati prontamente contattati e risultano regolarmente assistiti». Lo afferma in una nota FTO Calabria – Federazione Turismo Organizzato, riportando precisazioni «in merito alle notizie apparse sugli organi di informazione».

Il supporto ai viaggiatori

«Ove necessario – si legge – è stata disposta l’estensione gratuita del soggiorno e la riprotezione sul primo volo utile per il rientro in Italia. L’assistenza è assicurata quotidianamente anche grazie al continuo lavoro svolto in sinergia con gli enti del turismo e con le compagnie aeree degli Emirati Arabi Uniti, che hanno attivato specifici corridoi aerei in coordinamento con i Paesi del Golfo.

Si evidenzia che i voli Emirates da e per Dubai risultano sospesi almeno fino alle ore 23:59 di oggi (20:59 in Italia), mentre i collegamenti Etihad Airways da e per Abu Dhabi sono sospesi fino alle ore 14 di domani. Il conflitto in corso ha comportato la cancellazione di oltre due milioni di posti aerei in soli quattro giorni; pertanto, le operazioni di riprotezione richiedono tempi tecnici necessari, anche in considerazione dell’elevato numero di passeggeri coinvolti, inclusi quelli presenti sulle navi da crociera.

In uno spirito di responsabilità verso l’intero comparto, il supporto è stato garantito anche a viaggiatori che avevano organizzato autonomamente il proprio soggiorno o acquistato tramite piattaforme online, privi di copertura assicurativa o di un servizio di assistenza strutturato. Tutte le attività di assistenza e coordinamento sono state svolte mantenendo, come sempre, un elevato livello di tutela della privacy dei viaggiatori coinvolti, nel pieno rispetto della normativa vigente e della riservatezza delle informazioni personali.

Attualmente permangono numerosi viaggiatori nell’area interessata; il loro rientro avverrà progressivamente nei prossimi giorni, compatibilmente con la ripresa operativa dei collegamenti aerei».

Il Presidente Parentela: «La tutela dei viaggiatori è la nostra priorià»

«La tutela dei viaggiatori è e resta la nostra priorità assoluta – dichiara Danilo Parentela, Presidente di FTO Calabria –. Le nostre imprese hanno dimostrato ancora una volta professionalità, senso di responsabilità e capacità organizzativa, garantendo assistenza continua e soluzioni tempestive in un contesto particolarmente complesso».

FTO Calabria continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo attivo un coordinamento permanente con tutti i soggetti coinvolti, al fine di assicurare pieno supporto ai viaggiatori e alle loro famiglie.

