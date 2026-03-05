Concorso, 1490 posti di funzionario a tempo indeterminato

l’opportunità

ROMA È stato pubblicato il nuovo concorso funzionari Unione Europea 2026, indetto dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), per l’assunzione di 1490 amministratori (grado AD5) nelle istituzioni, agenzie e organismi dell’UE.

Posti a concorso: quanti sono e profilo richiesto

Il bando EPSO prevede:

1490 posti complessivi;

Profilo professionale: amministratori (AD5);

Inquadramento: funzionari permanenti dell’Unione europea;

Finalità: creazione di una graduatoria di riserva dalla quale le istituzioni UE potranno attingere per le future assunzioni.

Il profilo AD5 rappresenta il livello di ingresso per funzionari laureati, chiamati a svolgere attività di analisi, gestione di politiche europee, redazione di atti e supporto decisionale.

Requisiti per partecipare al concorso funzionari UE 2026

Requisiti generali

Per accedere alla selezione è necessario:

essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;

godere dei diritti civili;

essere in regola con gli obblighi militari previsti dal proprio Paese;

possedere idoneità morale per l’esercizio delle funzioni pubbliche.

Titoli di studio richiesti

Il concorso è aperto a candidati in possesso di:

laurea di almeno tre anni o titolo universitario equivalente;

Per i candidati italiani sono validi, tra gli altri, laurea triennale, laurea magistrale, diploma di laurea o dottorato di ricerca.

Non è richiesta esperienza lavorativa pregressa.

Stipendio e condizioni economiche

Il ruolo di funzionario amministratore AD5 prevede uno stipendio base di circa 5.500 euro lordi mensili, al quale possono aggiungersi:

indennità di espatrio;

assegni familiari;

indennità di prima installazione;

copertura sanitaria europea e sistema pensionistico dedicato

Competenze linguistiche

È obbligatoria la conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell’UE:

Lingua 1: livello C1 (conoscenza approfondita);

Lingua 2: livello minimo B2, diversa dalla prima.

Prove d’esame e modalità di selezione

La procedura concorsuale si svolge interamente da remoto e prevede diverse prove volte a valutare competenze logiche, conoscenze europee e capacità comunicative.

Test a risposta multipla

I candidati dovranno affrontare:

test di ragionamento verbale, numerico e astratto;

test di conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell’Unione europea;

test sulle competenze digitali e sull’alfabetizzazione informatica.

Prova scritta EUFTE

È prevista inoltre una prova scritta denominata EU Free Text Editor (EUFTE), consistente nella redazione di un testo su tematiche europee basato su documentazione fornita durante la prova.

La valutazione riguarda soprattutto:

capacità di sintesi;

chiarezza espositiva;

organizzazione delle informazioni.

Materie d’esame principali

Le aree di preparazione includono:

logica e capacità analitiche;

diritto e istituzioni dell’Unione europea;

politiche europee;

competenze digitali secondo il quadro DigComp;

comunicazione scritta e redazione di documenti ufficiali.

Modalità di presentazione della domanda

La candidatura deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale EPSO.

Per partecipare è necessario:

creare o utilizzare un account EU Login;

compilare e aggiornare la sezione “Il mio CV” sul portale EPSO;

caricare un documento di identità valido entro la prima scadenza;

caricare i titoli di studio entro il termine successivo indicato dal bando.

Non sono previsti costi di partecipazione.

Scadenza domanda

Scadenza per l’invio della candidatura: 10 marzo 2026, ore 12:00 (ora di Bruxelles).