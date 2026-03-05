Il Cosenza sfida il Potenza: momento chiave per scavalcare la Salernitana – PROBABILI FORMAZIONI

stasera in campo

COSENZA Stasera alle 20.30 il Cosenza scende in campo a Potenza per il turno infrasettimanale della serie C, affrontando una trasferta delicata senza poter contare sul sostegno dei propri tifosi e sull’allenatore Antonio Buscè, squalificato per due giornate.

I rossoblù arrivano al match in buona forma: nelle ultime quattro gare hanno collezionato tre vittorie e un pareggio, portandosi a un solo punto dalla Salernitana, attuale terza in classifica. Raggiungere questa posizione significherebbe ottenere un vantaggio significativo nella fase dei playoff. Da questo punto di vista assume un importanza rilevante la sfida in programma sempre stasera tra Casertana (quinta in graduatoria) e Salernitana. Oltre all’assenza di Buscè, la squadra dovrà fare a meno di Kourfalidis e Perlingieri, ancora indisponibili, oltre ai soliti Cimino e Mazzochi. Quest’ultimo, come Kourfalidis, dovrebbe rientrare in gruppo tra circa un mese. Torna invece a disposizione Cannavò, che dovrebbe riprendere il posto sulla corsia destra della difesa. In attacco il trio Emmausso, Florenzi e Beretta dovrebbe essere riconfermato.

Per motivi di sicurezza, la Prefettura di Potenza ha vietato la trasferta ai sostenitori rossoblù. Una decisione che priva la squadra del consueto supporto dei tifosi, che in trasferta seguono sempre numerosi la squadra, a differenza di quanto accade in casa. Rimborso automatico di tutti i tagliandi già acquistati (più di 200 fino al primo pomeriggio di ieri). (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Riggio, Loiacono, Camigliano, Rocchetti; Maisto, Felippe, Siatounis; Mazzeo, Murano, D’Auria. All.: De Giorgio.

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Langella, Palmieri; Emmausso, Florenzi; Beretta. All.: Buscè.

Foto Cosenza calcio

