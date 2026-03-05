Il Crotone ospita la Cavese allo “Scida”: obiettivo quinto posto – PROBABILI FORMAZIONI

la gara dei pitagorici

CROTONE Questa sera alle 20:30 il Crotone ospita allo Scida la Cavese nel turno infrasettimanale di serie C, con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per scalare la classifica e portarsi al quinto posto, considerato l’impegno non semplice della Casertana, impegnata allo stesso orario contro la terza in classifica, la Salernitana.

Alla vigilia del match, mister Emilio Longo ha sottolineato come in questa fase del campionato ciò che conta è il risultato collettivo. La sfida con la Cavese ha un peso particolare sul piano mentale: nella gara d’andata i campani avevano inflitto al Crotone la prima sconfitta stagionale. Longo ha invitato quindi i suoi a mantenere la concentrazione e la determinazione per tutta la durata della partita, vista la capacità della Cavese di gestire bene il possesso palla e di ripartire rapidamente in contropiede.

Il tecnico ha spiegato che eventuali cambi in formazione non saranno dettati da esigenze fisiche, ma mentali e motivazionali. Ancora indisponibili Andreoni e Veltri, con il primo in attesa di un rientro verso la fine della stagione, mentre per Veltri il recupero procede bene e potrebbe tornare tra una settimana circa. Tra i diffidati ci sono capitan Gomez, Gallo, Maggio e Sandri.

Divieto per i tifosi ospiti

Per motivi di sicurezza, le autorità hanno vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno. Il club ha predisposto il rimborso automatico per i biglietti acquistati online e istruzioni specifiche per chi li aveva comprati presso i punti vendita.

Le probabili formazioni

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Sandri; Zunno, Gomez, Piovanello. All.: Longo.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Loreto; Ubani, Orlando, Visconti, Munari, Macchi; Ubaldi, Fusco. All.: Prosperi.

Foto Fc Crotone

