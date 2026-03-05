Maltempo a Rende, disposta la chiusura della scuola dell’Infanzia di Arcavacata

l’ordinanza

RENDE A seguito dei recenti eventi meteorologici del mese di febbraio, l’Ufficio Tecnico comunale ha effettuato un attento monitoraggio degli edifici scolastici del territorio. Quindi, con l’Ordinanza 12981, ha disposto lo sgombero immediato e la chiusura temporanea del plesso della Scuola dell’Infanzia di Arcavacata, in via Bertoni. Il provvedimento si è reso necessario dopo che i sopralluoghi tecnici hanno evidenziato una serie di fessure sulle pareti interne ed esterne del lato ovest della struttura e piccoli sifonamenti nel terreno adiacente. Per garantire la massima sicurezza e l’incolumità ai bambini e al personale, l’Amministrazione inibito l’accesso ai locali allo scopo di consentire indagini tecniche approfondite e mirate all’accertamento delle cause. Inoltre per limitare il più possibile i disagi, l’Amministrazione Comunale, in pieno accordo con la Dirigenza Scolastica, ha predisposto il trasferimento delle attività. I bambini saranno ospitati temporaneamente presso la sede della Scuola dell’Infanzia di Quattromiglia.

Il trasferimento avverrà garantendo tutti i servizi educativi previsti. Di più: per agevolare gli spostamenti delle famiglie, il Comune ha attivato un servizio scuolabus che coprirà i collegamenti verso la nuova sede provvisoria. In questa fase di gestione delle strutture scolastiche, l’Amministrazione intende anche rassicurare i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado. I lavori di manutenzione che hanno interessato l’Istituto che ospita le classi delle medie sono stati ufficialmente completati. Nei prossimi giorni, una volta terminate le ultime operazioni di routine, i ragazzi potranno regolarmente tornare nelle loro classi originarie.

L’Amministrazione resta a disposizione delle famiglie per ogni ulteriore chiarimento e ribadisce che la sicurezza degli studenti rappresenta la priorità assoluta di ogni intervento programmato.