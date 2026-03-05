Regione Calabria, proroga della call Interreg Greece-Italy

l’annuncio

CATANZARO È stato prorogato alle 13:00 del prossimo 16 marzo 2026, il termine ultimo per la presentazione delle candidature relative alla VI Call (part A e part B) e alla VII Call del programma Interreg VI-A Greece-Italy 2021-2027. La proroga, riporta una nota della Regione Calabria, consentirà a enti pubblici, università, centri di ricerca, imprese e organismi del territorio di disporre di più tempo per completare la costruzione dei partenariati e migliorare la qualità delle proposte progettuali. «L’estensione dei termini – sottolinea l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro – voluta e ottenuta dalla Regione Calabria, anche alla luce del forte interesse manifestato dal territorio in occasione dell’Info Day del Programma tenutosi lo scorso 4 febbraio a Catanzaro, rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la partecipazione dei soggetti calabresi ai programmi di cooperazione europea». «Il nostro obiettivo – prosegue l’assessore – è di aumentare la capacità del territorio di attrarre risorse comunitarie e consolidare il posizionamento della Calabria nell’area adriatico-ionica e mediterranea, favorendo progetti ad alto impatto nei campi dell’innovazione, della sostenibilità ambientale e dello sviluppo territoriale. La Regione Calabria, attraverso le strutture competenti in materia di Cooperazione territoriale europea e Internazionale, continuerà a garantire supporto informativo e accompagnamento ai potenziali beneficiari fino alla nuova scadenza. Inoltre – informa infine Montuoro – nel corso di questo mese sono attese nuove opportunità di finanziamento nell’ambito del Programma URBACT IV, a conferma dell’impegno regionale nel rafforzare la partecipazione del sistema Calabria ai programmi europei di cooperazione».