Impegno civile e riflessione, a Bovalino “Oltre l’8 Marzo”

l’iniziativa

BOVALINO In un’epoca in cui la Giornata Internazionale della Donna rischia spesso di ridursi a una ricorrenza commerciale, le Associazioni “5D- tuteliamo i Diritti e la Dignità delle Donne attraverso il Dialogo e Difesa attiva” e “Terra Mia” scelgono di invertire la rotta, puntando sull’impegno civile e sulla riflessione profonda. Domenica 8 marzo, a partire dalle ore 17:00, il Parco Commerciale “La Galleria” (SS 106 km 84) si trasformerà in un’agorà multidisciplinare per l’evento “Oltre l’8 Marzo”. L’obiettivo è ambizioso: trasformare uno spazio di consumo in un luogo di partecipazione attiva, dove l’arte e l’azione diventano strumenti di emancipazione.

Un programma tra estetica e impegno sociale

Il percorso della serata si snoda attraverso diversi linguaggi espressivi, offrendo al pubblico una visione a 360 gradi della figura femminile.

La manifestazione ospiterà l’opera “Rinascita” del pluripremiato scultore Giuseppe Gattuso. La sua scultura, simbolo di resilienza e dignità, farà da fulcro visivo all’intera iniziativa.

Il Gruppo Teatrale Grotteria darà vita ai testi di Serena Dandini, un momento di forte impatto emotivo dedicato alle sfide storiche e alle conquiste quotidiane delle donne.

La danza sarà protagonista con le esibizioni del Centro Studi ABC (Piccole Stelle, Ladies ABC, ABC Project, ABC Company e il duo Michele e Chiara), celebrando la forza e la sensibilità del corpo femminile.

Ampio spazio alla prevenzione con l’istruttore Vincent Perronace della Federazione SSD Global Defender (FederKravMaga), che terrà una sessione dimostrativa di autodifesa femminile per fornire strumenti concreti di sicurezza e consapevolezza fisica.

“L’8 marzo non deve essere una celebrazione vuota, ma un momento di consapevolezza”, spiega la presidente dell’Associazione 5D Alessandra Polimeno: “Attraverso la sinergia tra diverse realtà del territorio, vogliamo offrire non solo uno spettacolo, ma un’occasione di crescita collettiva che metta al centro i diritti e la dignità della donna”.

L’evento è realizzato con la collaborazione di numerose realtà locali : ReggioCresce, Federazione SSD Global Defender (FederKravMaga), Gruppo Arte in Movimento (GTG), Noi 4You e Centro Studi ABC, a testimonianza di una rete territoriale solida e sensibile alle tematiche sociali.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato