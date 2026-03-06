Malattie infettive, esperti a confronto a Catanzaro. Bassetti: «La sfida è contro la disinformazione»

l’importanza della ricerca

CATANZARO Un confronto ad altissimo livello scientifico sulle malattie infettive e sulle sfide sempre più complesse che il futuro riserva agli operatori sanitari: antibiotico-resistenza, Hiv, infezioni e patologie emergenti tra i temi al centro del congresso “Magic”, il “Magna Graecia Infectious Diseases Congress”, che si è svolto all’Auditorium dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Relatori d’eccezione hanno partecipato al confronto: tra questi Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, e Massimo Ciccozzi dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. L’iniziativa è stata promossa dall’Università Magna Graecia di Catanzaro, dall’azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco e dalla Regione Calabria con la partnership di importanti società scientifiche del settore.

Gli interventi

«L’infettivologo – ha detto Bassetti – storicamente era un po’ il guardiano del lazzaretto, oggi è diventato il clinico con la C maiuscola che aiuta i colleghi a gestire meglio le infezioni, ma che ha un ruolo fondamentale anche fuori dall’ospedale. La figura chiave dell’infettivologia del futuro deve essere una sorta di guida per prendere per mano anche il cittadino nel mondo della disinformazione che riguarda i vaccini, che ha riguardato il Covid, che riguarda gli antibiotici, che riguarda l’origine delle malattie, perché – ha concluso Bassetti – le sfide che affrontiamo sono sempre più complesse». Nel corso degli interventi è stato richiamato anche il tema della prevenzione. Ciccozzi ha infatti osservato: «La sfida principale oggi non è capire contro quali malattie combattere, ma evitare il ritorno di patologie già controllate grazie alla prevenzione e ai vaccini, come il morbillo. Allo stesso tempo si parla sempre meno di prevenzione per infezioni ancora diffuse come Hiv e papillomavirus, mentre l’antibiotico-resistenza rappresenta una “pandemia nascosta” che causa molti decessi ma riceve poca attenzione. È fondamentale anche – ha proseguito Ciccozzi – comunicare correttamente le informazioni scientifiche, evitando allarmismi e previsioni sui virus, che per loro natura sono imprevedibili. Per affrontare il futuro bisogna investire soprattutto nella prevenzione e nella formazione del personale sanitario, imparando a prevenire le malattie invece di intervenire solo quando si manifestano».

A illustrare le finalità del congresso il direttore dell’unità operativa di Malattie infettive e tropicali dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco”, Alessandro Russo: «Le malattie infettive – ha spiegato Russo – rappresentano una delle principali sfide per la salute a livello globale con un impatto rilevante in termini di morbilità, mortalità e costi sanitari. Il congresso nasce per favorire il confronto tra specialisti e istituzioni e per individuare linee di gestione delle infezioni aggiornate». (redazione@corrierecal.it)