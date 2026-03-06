Rubano un furgone e un escavatore del Comune di San Giorgio Morgeto, due in manette

l’operazione

REGGIO CALABRIA Avevano sottratto mezzi fondamentali per i servizi pubblici del Comune, provocando un danno concreto all’operatività dell’ente e suscitando forte preoccupazione tra i cittadini. Ma le indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire ogni dettaglio della vicenda e di individuare i presunti responsabili. I militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio Morgeto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palmi, nei confronti di due quarantenni originari di Cinquefrondi. Determinante è stata l’attività investigativa condotta dai Carabinieri, che, attraverso un attento lavoro di ricostruzione dei fatti, analisi degli elementi raccolti e riscontri sul territorio, sono riusciti a delineare con precisione la dinamica dell’episodio e il presunto coinvolgimento dei due indagati. Le indagini hanno infatti consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza in relazione a un furto aggravato in concorso. Secondo quanto emerso, i due uomini si sarebbero impossessati di un autofurgone Iveco Daily e di un escavatore, entrambi appartenenti al Comune di San Giorgio Morgeto. Mezzi d’opera essenziali per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione del territorio, la cui sottrazione aveva inevitabilmente compromesso temporaneamente alcuni servizi destinati alla collettività. Le risultanze investigative, sviluppate sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi diretta dal procuratore Emanuele Crescenti, hanno quindi consentito di delineare il quadro indiziario nei confronti dei due quarantenni e di giungere all’emissione del provvedimento cautelare.

