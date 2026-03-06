Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:15
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la tragedia

Scontro tra due auto nel Cosentino, una vittima e un ferito – FOTO

L’incidente a Casali del Manco, sulla statale 107, ha causato la chiusura della importante arteria

Pubblicato il: 06/03/2026 – 23:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scontro tra due auto nel Cosentino, una vittima e un ferito – FOTO

CASALI DEL MANCO Un uomo (F. A., 1969) ha perso la vita stasera in un incidente avvenuto sulla statale 107, nel comune di Casali del Manco (Cosenza). Due auto, una Suzuki Swift e una Fiat Punto, si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Nell’urto è morto il conducente della Swift. L’altro è rimasto ferito ed è stato trasportato nell’ospedale di San Giovanni in Fiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cosenza. La Statale 107 è attualmente bloccata in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sono intervenuti anche personale Anas, carabinieri, ambulanze e sanitari del servizio di emergenza 118. (Ansa)

Argomenti
In evidenza
incidente casali del manco
incidente mortale casali del manco
incidente mortale SS 107
incidente mortale statale 107
morto incidente casali del manco
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x