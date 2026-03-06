Scontro tra due auto nel Cosentino, una vittima e un ferito – FOTO

la tragedia

CASALI DEL MANCO Un uomo (F. A., 1969) ha perso la vita stasera in un incidente avvenuto sulla statale 107, nel comune di Casali del Manco (Cosenza). Due auto, una Suzuki Swift e una Fiat Punto, si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Nell’urto è morto il conducente della Swift. L’altro è rimasto ferito ed è stato trasportato nell’ospedale di San Giovanni in Fiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cosenza. La Statale 107 è attualmente bloccata in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sono intervenuti anche personale Anas, carabinieri, ambulanze e sanitari del servizio di emergenza 118. (Ansa)