Discarica di Alli, la Cassazione assolve il generale Melandri: il fatto non sussiste

la sentenza

CATANZARO La Corte di Cassazione ha assolto il Generale Graziano Melandri, coinvolto in una indagine nella qualità di commissario straordinario per l’emergenza ambientale della Calabria. L’inchiesta fu avviata nel 2011 e riguardava la gestione della discarica di Alli di Catanzaro, coinvolgendo imprenditori, esponenti politici e lo stesso commissario Melandri. In questo lungo periodo, Melandri aveva subito una condanna nel 2021 in primo grado e una seconda condanna in Appello quattro anni dopo. Ora è arrivata la sentenza della Terza Sezione penale della Suprema Corte che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna ponendo la parola fine dopo quindici anni. Anche la Corte dei Conti aveva dichiarato la piena legittimità degli atti compiuti dall’allora Commissario. La vicenda penale si chiude, invece, dopo che lo stesso Melandri aveva rinunciato alla prescrizione pur di vedere riconosciuta la sua innocenza. Accolte, dunque, le tesi difensive proposte dagli avvocati Giuseppe Fonte e Giacomo Carbone.

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