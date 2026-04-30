Festa di San Francesco di Paola, treni straordinari per i pellegrini

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PAOLA Trenitalia ha previsto in Calabria tre treni straordinari in occasione della festa di San Francesco di Paola, patrono della regione. In accordo con la cittadella regionale, i treni straordinari circoleranno fra il 4 e il 5 maggio, per consentire un comodo rientro in tarda serata. In particolare, la notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio circolerà un nuovo collegamento in partenza dalla stazione di Paola alle 00:57 arrivo a Sapri alle 2:18 con fermate intermedie a Fuscaldo, Guardia Piemontese Terme, Acquappesa, Cetraro, Capo Bonifati, Belvedere Marittimo, Diamante, Grisolia, Marcellina Verbicara Orsomarso, Scalea, Praja Ajeta Tortora, Marina di Maratea, Maratea; un nuovo collegamento con partenza da Paola all’1:22 arrivo a Lamezia Terme Centrale alle 2:00 e fermate a San Lucido Marina e Amantea e un collegamento con partenza da Paola all’1:30 arrivo a Cosenza all’1:55 con fermata a Castiglione Cosentino. I treni straordinari consentiranno a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa di partecipare ai solenni festeggiamenti, agevolando un comodo rientro a casa.

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