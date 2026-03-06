Unical, il restyling del Centro residenziale tra comfort e tecnologia: 120 nuovi posti letto

manutenzione straordinaria

RENDE L’Ateneo continua a dare corpo alla propria visione strategica che individua nel Centro Residenziale il cuore pulsante della vita universitaria e simbolo dell’identità del campus. Questo nuovo, importante pacchetto di interventi di riqualificazione traduce l’attenzione verso il benessere degli studenti in azioni concrete, mirate a elevare gli standard qualitativi dell’abitare e della socialità.

Nel quadro del Programma triennale dei lavori pubblici, l’Ateneo ha dato il via libera a una serie di iniziative di manutenzione straordinaria delle strutture abitative e di potenziamento dei servizi.

I progetti, approvati dal Consiglio di Amministrazione per un investimento complessivo superiore ai 2 milioni di euro, prevedono in primo luogo l’ammodernamento della rete Wi-Fi nelle residenze delle Maisonnettes, con l’obiettivo di migliorare la connettività digitale e garantire una copertura più stabile e performante negli spazi abitativi.

Accanto alla componente tecnologica, il piano prevede l’acquisto di nuovi arredi per le residenze universitarie, finalizzato all’allestimento di 120 nuovi posti letto nei complessi Rocchi e Maisonnettes. L’intervento contribuirà a rendere gli spazi più funzionali e adeguati alle esigenze della popolazione studentesca.

Un ulteriore intervento riguarda il completamento dell’efficientamento energetico e il rifacimento dell’illuminazione dei percorsi del campus, con la sostituzione e l’ammodernamento degli impianti di illuminazione esterna. L’obiettivo è migliorare sia la sicurezza sia la fruibilità degli spazi comuni nelle ore serali.

Infine, il piano prevede lavori di manutenzione sulle coperture di alcuni edifici del Centro Residenziale, con interventi di sistemazione dei manti esterni e dei terrazzi di alcuni blocchi delle Maisonnettes, al fine di garantire maggiore comfort, efficienza e durabilità delle strutture.

«Questo pacchetto di interventi agisce in modo incisivo sul Centro Residenziale e, in particolare, sulle Maisonnettes, che rappresentano il cuore pulsante della storia e dell’identità del nostro campus», ha dichiarato il rettore Gianluigi Greco. «Sulla scia della recente riorganizzazione – che ha introdotto una nuova governance, manutenzioni h24 e servizi pensati a misura di studente – proseguiamo con determinazione nel percorso di valorizzazione della vita universitaria. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento e un plauso alle strutture dell’Ateneo: il loro straordinario impegno ha permesso di tradurre, in appena due mesi, la visione strategica deliberata a fine 2025 in progetti concreti. Questa efficienza operativa è la prova tangibile di una volontà corale di tutta la nostra comunità nel qualificare costantemente gli spazi in cui le studentesse e gli studenti crescono e costruiscono il proprio futuro».