Ultimo aggiornamento alle 21:26
indagini in corso

Allarme bomba nel centro di Reggio Calabria, evacuata la zona della residenza universitaria

In una telefonata anonima è stata segnalata la presenza di un ordigno in via Roma. Al momento la Polizia non ha trovato alcun riscontro

Pubblicato il: 07/03/2026 – 21:26
REGGIO CALABRIA Paura a Reggio Calabria, dove la zona della residenza universitaria è stata evacuata in seguito ad una telefonata anonima che ha segnalato la presenza di un ordigno in via Roma. In seguito all’allarme bomba, l’intera zona è stata evacuata dalla Polizia di Stato, giunta sul posto. La residenza universitaria si trova in pieno centro cittadino, a poche centinaia di metri da piazza De Nava e dal Museo nazionale che ospita i Bronzi di Riace. Non solo la residenza degli studenti dell’Università Mediterranea, ma sono state evacuate anche le abitazioni confinanti e un locale di ristorazione. Dai primi accertamenti, però, non sarebbe stato rilevato nulla di particolare. Gli agenti delle volanti e la polizia locale, infatti, non hanno trovato alcun ordigno né riscontrato qualcosa di rilievo che possa avvalorare l’allarme anonimo. L’attività, comunque, è ancora in corso ed è previsto l’arrivo degli artificieri. Intanto è stato avvertito il sostituto procuratore di turno che ha aperto un’indagine sull’episodio.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

