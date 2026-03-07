Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:33
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Qualifiche

F1 al via in Australia: Mercedes in prima fila

Dominio netto di Russel e Antonelli, quarto Leclerc

Pubblicato il: 07/03/2026 – 7:33
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
F1 al via in Australia: Mercedes in prima fila

George Russell con la Mercedes ha ottenuto la pole position del GP d’Australia, gara che domani apre il Mondiale di F1 2026. In prima fila partirà anche la seconda Mercedes, guidata da Kimi Antonelli.
È di 1’18″518 il tempo del pilota britannico, che precede di 0″293 il compagno di squadra italiano.
In seconda fila c’è un sorprendente Isack Hadjar (Red Bull), terzo a 0″785, davanti a Charles Leclerc (Ferrari), quarto a 0″809. Terza fila tutta McLaren con Oscar Piastri (+0″862) davanti a Lando Norris (+0″957). Solamente settimo Lewis Hamilton con l’altra Rossa, con un ritardo di 0″960 da Russell. (ANSA)

Argomenti
Antonelli
AUSTRALIA
F1
Ferrari
mercedes
Mercedes in prima fila
Russell
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x