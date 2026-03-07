Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
Qualifiche
F1 al via in Australia: Mercedes in prima fila
Dominio netto di Russel e Antonelli, quarto Leclerc
Pubblicato il: 07/03/2026 – 7:33
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
George Russell con la Mercedes ha ottenuto la pole position del GP d’Australia, gara che domani apre il Mondiale di F1 2026. In prima fila partirà anche la seconda Mercedes, guidata da Kimi Antonelli.
È di 1’18″518 il tempo del pilota britannico, che precede di 0″293 il compagno di squadra italiano.
In seconda fila c’è un sorprendente Isack Hadjar (Red Bull), terzo a 0″785, davanti a Charles Leclerc (Ferrari), quarto a 0″809. Terza fila tutta McLaren con Oscar Piastri (+0″862) davanti a Lando Norris (+0″957). Solamente settimo Lewis Hamilton con l’altra Rossa, con un ritardo di 0″960 da Russell. (ANSA)
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali