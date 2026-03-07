«Gli esami ormonali non sono stati sospesi»: l’Aou Dulbecco replica a Enzo Bruno

la replica

CATANZARO «Il Consigliere regionale Enzo Bruno, utilizza strumentalmente una comunicazione interna, non indirizzata all’esterno né tanto meno alla Direzione Generale, a firma del Direttore dell’unità operativa di Patologia Clinica del presidio di Germaneto attribuendo un significato evidentemente funzionale ad obiettivi diversi rispetto alle azioni di efficientamento in corso della rete dei laboratori della Dulbecco». È quanto riporta una nota dell’Aou Renato Dulbecco di Catanzaro in risposta a quanto affermato ieri dal consigliere regionale Enzo Bruno.

«Entrando nel merito – viene aggiunto nella nota – gli esami che il Consigliere correttamente afferma essere “fondamentali per la diagnostica endocrinologica e per il monitoraggio di numerose patologie” e cioè “TSH, FT3, FT4, anticorpi anti-tireoglobulina, antitireoperossidasi, paratormone, cortisolo, IGE, insulina, peptide C, SHBG, LH, FSH, estradiolo, prolattina, progesterone, testosterone, ormone antimulleriano e calcitonina”, non altrettanto correttamente afferma essere stati sospesi.

Si rassicura la cittadinanza, infatti, che tali esami non sono mai stati sospesi considerato, come noto certamente a chi ha scritto, che l’Azienda è dotata di più laboratori, dislocati nei diversi Presidi ospedalieri, che garantiscono, grazie alla integrazione effettuata tra le due ex Aziende, una risposta sicura e completa alla domanda di prestazioni per l’intera regione e, senza ombra di dubbio, ai pazienti ricoverati.

Ciò detto, occorre interrogarsi su quali possano essere le finalità di un messaggio pubblico così distorto e di procurato allarme sociale, nonché diffamatorio nei confronti del management aziendale, che sin dall’inizio ha avviato un percorso di efficientamento dei servizi erogati, rispettando comunque la “storia” di ciascuna delle ex Aziende Ospedaliere, orientato, con grandi difficoltà, ad eliminare i ‘doppioni’ di prestazioni che gravano sul bilancio aziendale a detrimento, probabilmente, di interessi particolaristici non orientati al bene comune». «Occorre ancora interrogarsi – prosegue la nota – sul perché alcuni responsabili di struttura aziendali, fortunatamente pochi, per un verso siano refrattari ad assumere responsabilità più ampie, come nel caso del rifiuto ad impegnarsi nella direzione del Laboratorio di analisi del Presidio Ospedaliero “Pugliese”, e dall’altro osteggiare azioni di riorganizzazione ed efficientamento comunque in atto.

Questo delicato quanto importante processo di reingegnerizzazione dei servizi, tuttora in corso, è effettuato dal management con il pieno coinvolgimento dei Direttori delle UUOO e dei Capi Dipartimento per consentire di rafforzare l’offerta assistenziale differenziando le prestazioni erogate al fine di retrocedere alla comunità prestazioni sempre più qualificate di alta specialità e complessità. Questo è l’obiettivo aziendale che richiede un forte sostegno della politica, di ogni colore e grado, che con responsabilità e atteggiamento costruttivo accompagni il processo di cambiamento in atto facendo anche fronte alle macerie accumulate nel corso del tempo che la sanità calabrese si trova oggi a fronteggiare.

Al fine di tutelare l’immagine dell’Azienda ed il percorso fin qui intrapreso nonché la corretta e veritiera informazione pubblica, il management procederà anche a inoltrare alla competente Autorità Giudiziaria apposita segnalazione onde consentire alla stessa le opportune valutazioni di sua competenza».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato