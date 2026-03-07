Pesistica paralimpica, Anna Morabito sul tetto d’Europa: il plauso della Regione

il traguardo

REGGIO CALABRIA «La vittoria del titolo europeo di pesistica paralimpica conquistato da Anna Morabito rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intera Calabria». Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, commentando il successo a Tbilisi dell’atleta originaria di Ardore. «Solo pochi giorni fa – ricorda Cirillo – abbiamo avuto l’onore di premiarla al Polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella, insieme agli altri atleti paralimpici calabresi distintisi a livello nazionale e internazionale. In quell’occasione Anna aveva promesso che avrebbe portato a casa un grande risultato: oggi ha mantenuto quella promessa con una prestazione straordinaria». «La sua storia – prosegue Cirillo – è una testimonianza di forza e di determinazione. Dopo l’incidente che nel 2017 l’ha costretta all’amputazione di una gamba, Anna non si è arresa e ha trasformato la propria esperienza in un esempio positivo, arrivando in pochi anni a raggiungere il vertice europeo di una disciplina estremamente impegnativa».

Cirillo ha espresso anche un plauso al presidente del Comitato italiano paralimpico Calabria, Antonello Scagliola, e un ringraziamento al presidente regionale Antonello Battaglia, a tutto lo staff tecnico e a Maurizio Italiano, «che con competenza e dedizione hanno accompagnato l’atleta fino a questo straordinario traguardo». «Il successo di Anna Morabito – conclude Cirillo – dimostra quanto lo sport paralimpico rappresenti un patrimonio prezioso per la Calabria. Proprio in occasione dell’avvio delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, storie come la sua ci ricordano il valore universale dello sport: inclusione, determinazione e capacità di trasformare ogni sfida in un traguardo».

