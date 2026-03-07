Provinciali di Catanzaro, il centrosinistra in campo. Depositata la lista “Progressisti” – NOMI

verso il voto

CATANZARO È stata depositata alla segreteria della Provincia di Catanzaro la lista dei “Progressisti” in corsa per le prossime elezioni per il Consiglio provinciale. Si tratta della lista della coalizione di centrosinistra, lista unitaria frutto dell’accordo tra Pd, Avs, Psi, Casa Riformista, M5S, Cambiavento. «Abbiamo costruito una lista unitaria – ha detto a nome di tutta la coalizione di centrosinistra Gregorio Gallello, segretario provinciale Pd (e consigliere provinciale uscente) – per lanciare un messaggio di unità, in continuità con il percorso avviato già dalle scorse elezioni regionali. L’obiettivo è rafforzare una proposta credibile e autorevole di centrosinistra, alternativa al centrodestra e capace di governare. Il centrosinistra ha spesso dimostrato una cultura di governo e vogliamo contribuire a consolidarla con questo percorso condiviso. Alla costruzione della lista hanno partecipato tutte le forze del centrosinistra, con il coinvolgimento dei segretari e delle segretarie provinciali dei partiti. Si tratta di una lista radicata nei territori, con rappresentanze da tutta la provincia, composta da sette candidati: quattro uomini e tre donne. Puntiamo a ottenere un buon risultato, consapevoli delle difficoltà che la Provincia affronta, soprattutto sul piano del bilancio, segnato da anni da un piano di riequilibrio. Su questi temi – ha concluso Gallello – vogliamo vigilare e incalzare il centrodestra, che governa la Provincia da tempo, affinché ci sia un cambio di passo. Un ente fondamentale come la Provincia, il più vicino ai Comuni, deve tornare a dare risposte concrete e adeguate ai territori». (c. a.)

Lista “Progressisti per la Provincia”

Gregorio Buccolieri

Saverio Costantini

Domenico Giampà

Antonella Pascuzzi

Lidia Vescio

Gregorio Zaccone

Maria (detta Niny) Gigliotti

