Ultimo aggiornamento alle 18:17
il riconoscimento

San Nicola Arcella tra i borghi più belli d’Italia. «Simbolo di storia e paesaggio»

Dopo Aiello Calabro, anche il borgo cosentino ottiene il prestigioso riconoscimento nazionale grazie alla qualità del centro storico, al paesaggio e alle politiche di accoglienza turistica

Pubblicato il: 07/03/2026 – 18:17
SAN NICOLA ARCELLA Dopo Aiello Calabro, anche San Nicola Arcella, nel Cosentino, è ufficialmente tra i borghi più belli d’Italia. Il riconoscimento è stato comunicato al sindaco dopo la delibera, il 2 marzo, del Consiglio direttivo dell’Associazione “I borghi più belli d’Italia“. Sono così diciotto il numero dei comuni calabresi certificati.
«Si tratta di un riconoscimento di grande valore – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune – poiché l’accesso all’associazione è subordinato a rigorosi criteri di qualità, che riguardano la tutela del patrimonio storico, il paesaggio, la qualità urbana, le politiche di accoglienza turistica e la vivibilità complessiva del borgo». Il Comune di San Nicola Arcella entra così nel circuito nazionale che seleziona i borghi più significativi d’Italia in termini di patrimonio, paesaggio, qualità urbana e politiche di accoglienza turistica. L’inserimento è subordinato al rispetto dei criteri stabiliti dalla “Carta di Qualità” dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia, che valuta la capacità dei borghi di coniugare tutela del patrimonio culturale e ambientale con uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Princi: «Un riconoscimento che valorizza la Calabria»

«Mi congratulo con l’Amministrazione comunale e tutta la comunità di San Nicola Arcella per il prestigioso ingresso nella rete dei Borghi più Belli d’Italia. Un importante riconoscimento che premia la bellezza, la cura del centro storico e l’impegno costante della comunità nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale». Lo afferma l’eurodeputata calabrese Giusi Princi.
«Come membro della Commissione Cultura del Parlamento europeo – prosegue Princi – considero profondamente importante far emergere e promuovere le ricchezze culturali della nostra Regione. San Nicola Arcella rappresenta proprio un esempio virtuoso di come storia, arte e paesaggio possano diventare leve strategiche per lo sviluppo e l’attrattiva turistica, rafforzando l’economia locale». L’eurodeputata sottolinea poi che l’ingresso nella rete dei Borghi più Belli rappresenta anche una significativa opportunità di promozione a livello europeo e internazionale. Il borgo potrà infatti beneficiare di strumenti consolidati di valorizzazione come la guida nazionale, il portale dell’Associazione – che registra oltre 1,5 milioni di visitatori unici all’anno – e i canali social, oggi tra i principali riferimenti istituzionali per la promozione del turismo in Italia e in Europa. «Le aree interne e rurali – evidenzia Princi – rappresentano un patrimonio strategico per il futuro dei nostri territori. Investire sui borghi significa valorizzare il paesaggio, tutelare il patrimonio culturale e rafforzare la coesione sociale delle comunità. È una sfida che riguarda non solo la Calabria, ma l’intera Europa, chiamata a sostenere lo sviluppo dei territori più piccoli e a trasformarli in motori di crescita culturale ed economica». A rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale è la Federazione “Les Plus Beaux Villages de la Terre”, costituita dalla stessa Associazione insieme a Francia, Spagna, Giappone e Belgio: un network che consente ai borghi italiani di essere valorizzati e promossi anche nel contesto europeo e globale, affermando l’eccellenza del nostro patrimonio culturale e paesaggistico nel turismo sostenibile. Dopo essere stato scelto come borgo rappresentativo della Calabria nella fase regionale, San Nicola Arcella si prepara a confrontarsi con i borghi candidati dalle altre regioni d’Italia in una competizione nazionale che mette in luce alcune delle realtà più affascinanti e identitarie del nostro Paese. Il comune dell’Alto Tirreno cosentino è noto soprattutto per l’Arcomagno, la suggestiva formazione rocciosa naturale che crea un grande arco affacciato sul mare racchiudendo una piccola spiaggia. «A tutta la comunità – conclude Princi – rivolgo un sincero in bocca al lupo per la selezione finale che si terrà il 5 aprile su Rai3. Sostenere San Nicola Arcella significa sostenere l’intera Calabria. E sono certa che, anche in questa prestigiosa vetrina nazionale, saprà raccontare al meglio il valore storico, culturale e paesaggistico del nostro territorio, contribuendo a promuovere e valorizzare l’immagine calabrese».

