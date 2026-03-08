Cosenza, contro il Team Altamura per difendere il terzo posto – PROBABILI FORMAZIONI

si torna al “Marulla”

COSENZA Almeno sul campo di gioco, il vento sembra essere cambiato in casa Cosenza calcio. Dopo un avvio di girone di ritorno complicato e la pesante sconfitta contro il Giugliano, la squadra guidata da Antonio Buscè ha ritrovato ritmo e fiducia, rilanciando con decisione le proprie ambizioni stagionali. Nelle ultime cinque giornate i rossoblù hanno cambiato marcia: quattro vittorie e un pareggio hanno permesso al Cosenza di scalare la classifica e superare di due punti la Salernitana, conquistando il terzo posto. Una posizione che, in ottica playoff, potrebbe garantire un percorso più favorevole nelle fasi decisive del campionato.

A convincere non è solo la continuità nei risultati ma anche il ritrovato peso offensivo. Con 48 reti segnate, il Cosenza vanta il secondo miglior attacco del torneo, alle spalle soltanto della capolista Benevento. Un dato che testimonia la ritrovata brillantezza di una squadra che, dopo il mercato invernale, aveva attraversato un evidente periodo di flessione sotto porta.

Il calendario però non concede pause. Oggi alle 14.30 al “San Vito-Marulla” arriva il Team Altamura, avversario da affrontare con la massima concentrazione per continuare la striscia positiva e difendere la posizione in classifica.

Il momento positivo della squadra, tuttavia, non ricucirà il rapporto tra società e tifoseria organizzata. I gruppi ultras (e non solo loro) continueranno a non essere presenti sugli spalti del “Marulla”, proseguendo una protesta che dura ormai da mesi.

Sul piano tecnico, Buscè dovrà ancora seguire la partita dalla tribuna per scontare l’ultimo turno di squalifica. In panchina, quindi, toccherà ancora al vice Nuti guidare la squadra. L’idea è quella di dare continuità alla formazione che nel turno infrasettimanale ha superato con un netto 4-1 il Potenza.

Oltre ai soliti Kourfalidis, Cimino e Mazzocchi, sarà assente Garritano per un problema al polpaccio. Rientra Perlingieri. L’unico ballottaggio dovrebbe riguardare il centrocampo, dove si contendono una maglia Ba e Contiliano. In attacco, invece, spazio a Beretta riferimento centrale, supportato da Florenzi ed Emmausso, tra i protagonisti del positivo momento dei Lupi.

Proprio Emmausso, arrivato nel mercato di gennaio, dopo un avvio in sordina sembra aver trovato il giusto feeling con i compagni e con gli schemi di Buscè. La doppietta realizzata a Potenza lo ha portato a quota undici reti in campionato, confermandolo tra gli uomini più decisivi dell’attacco rossoblù. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Ciotti, Moretti, Dametto, Caporale; Ba, Langella, Palmieri; Emmausso, Florenzi; Beretta. All.: Nuti (Buscè squalificato).

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Alastra; Zazza, Poli, Silletti; Mogentale, Nazzarro, Grande, Dipinto, Falasca; Rosafio, Curcio. All.: Mangia.

Foto Cosenza calcio

