Gomez guida il Crotone alla prova Trapani – PROBABILI FORMAZIONI

trasferta insidiosa

CROTONE Oggi alle 14.30 il Crotone sarà ospite del Trapani allo stadio Provinciale per una sfida ricca di significati, tra ex e protagonisti che hanno lasciato il segno. Sul lato siciliano, l’allenatore Aronica e il centrocampista Giron affronteranno l’ex Piovanello, ora in maglia pitagorica, creando un intreccio tra passato e presente che aggiunge interesse alla partita.

Il Crotone arriva alla gara con l’entusiasmo alle stelle dopo il successo ottenuto giovedì contro la Cavese. Una vittoria che ha visto protagonista assoluto il capitano Gomez, autore di una doppietta che lo porta a quota 16 reti stagionali, confermandolo capocannoniere del girone C. La squadra calabrese sta vivendo un momento positivo: nelle ultime nove partite ha raccolto 20 punti e punta a scalare ulteriormente la classifica, con l’obiettivo di agganciare almeno il quarto posto, ora distante solo tre lunghezze.

L’avversario non va sottovalutato. Il Trapani, nonostante le difficoltà societarie e la penalizzazione di -15 punti che lo relega nelle zone basse della graduatoria, resta una squadra insidiosa. Senza la penalizzazione, gli isolani sarebbero in piena zona playoff, segnale che il Crotone dovrà giocare con la massima attenzione.

Dal punto di vista tattico, mister Emilio Longo dovrà fare a meno dello squalificato Gallo a centrocampo, oltre agli infortunati Andreoni e Veltri. In attacco, dietro Gomez, dovrebbero agire l’ex Piovanello e Zunno. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Pirrello, Motoc, Nicoli; Celeghin, Aronica G.; La Sorsa, Matos, Benedetti; Stauciuc. All.: Aronica S..

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Guerra; Sandri, Vinicius, Calvano; Piovanello, Gomez, Zunno. All.: Longo.

Foto Fc Crotone

