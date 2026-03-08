GP Australia, vince Russell: terzo Leclerc

la classifica

ROMA Il britannico George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d’Australia, la prima delle 24 gare della stagione 2026 di Formula 1, davanti al compagno di squadra, l’italiano Kimi Antonelli, sul circuito dell’Albert Park di Melbourne. Le due Frecce d’Argento, già dominanti nelle qualifiche di sabato, hanno replicato la loro prestazione in gara, piazzandosi ben davanti alle due Ferrari del pilota monegasco Charles Leclerc e del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.