Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il sinistro
Incidente stradale sulla Strada Statale 106 nel Reggino: diversi feriti
Immediato l’intervento dei soccorsi. Il tratto è rimasto bloccata a lungo
Pubblicato il: 08/03/2026 – 22:00
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
REGGIO CALABRIA Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 106 all’altezza di Lazzaro, a Reggio Calabria. Nello scontro, che ha coinvolto due vetture per dinamiche ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite alcune persone. Immediato l’intervento dei soccorsi. Il tratto è rimasto bloccata a lungo, causando forti rallentamenti e disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali