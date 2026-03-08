Skip to main content

il sinistro

Incidente stradale sulla Strada Statale 106 nel Reggino: diversi feriti

Immediato l’intervento dei soccorsi. Il tratto è rimasto bloccata a lungo

Pubblicato il: 08/03/2026 – 22:00
REGGIO CALABRIA Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 106 all’altezza di Lazzaro, a Reggio Calabria. Nello scontro, che ha coinvolto due vetture per dinamiche ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite alcune persone. Immediato l’intervento dei soccorsi. Il tratto è rimasto bloccata a lungo, causando forti rallentamenti e disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.

