«Meno mimose, più diritti». Cosenza scende in piazza per le donne

la mobilitazione

COSENZA Le strade di Cosenza si sono riempite oggi per un 8 marzo di mobilitazione. I messaggi esposti sui cartelli non hanno lasciato spazio a interpretazioni: «Meno mimose, più diritti». La piazza ha affrontato con forza il tema della violenza, ribadendo che «senza consenso è stupro», e ha collegato le dinamiche del patriarcato ai conflitti internazionali con lo slogan: «Guerra e patriarcato, è tempo di reagire».

Sotto accusa anche il sistema economico attuale, colpevole di alimentare lavoro povero e sfruttamento, condizioni che colpiscono duramente l’autonomia delle donne. In testa al corteo, il collettivo Fem.In. Cosentine in Lotta.

