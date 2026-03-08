Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:44
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la mobilitazione

«Meno mimose, più diritti». Cosenza scende in piazza per le donne

Il collettivo Fem.In. guida il corteo contro femminicidi, precarietà e venti di guerra: «Guerra e patriarcato, è tempo di reagire»

Pubblicato il: 08/03/2026 – 20:03
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Meno mimose, più diritti». Cosenza scende in piazza per le donne

COSENZA Le strade di Cosenza si sono riempite oggi per un 8 marzo di mobilitazione. I messaggi esposti sui cartelli non hanno lasciato spazio a interpretazioni: «Meno mimose, più diritti». La piazza ha affrontato con forza il tema della violenza, ribadendo che «senza consenso è stupro», e ha collegato le dinamiche del patriarcato ai conflitti internazionali con lo slogan: «Guerra e patriarcato, è tempo di reagire».

Sotto accusa anche il sistema economico attuale, colpevole di alimentare lavoro povero e sfruttamento, condizioni che colpiscono duramente l’autonomia delle donne. In testa al corteo, il collettivo Fem.In. Cosentine in Lotta.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
8 MARZO
Cosenza
diritti donne
Importanti
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x