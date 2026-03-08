Paura e fiamme in un ristorante a Palmi: in azione i vigili del fuoco – VIDEO
Il locale era al completo quando è scoppiato il rogo: era in corso una serata per l’8 marzo. Non si registrano feriti
PALMI Un vasto incendio ha distrutto un locale alla Tonnara di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Il rogo ha interessato il ristorante e la pizzeria del “Sunset beach club” dove era in corso una serata per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia del commissariato di Palmi che hanno evacuato l’immobile e non si registrano vittime o feriti. Per domare l’incendio stanno lavorando le squadre dei Vigili del fuoco di Villa San Giovanni e Palmi con sei automezzi e tra poco, alla Tonnara, sta arrivando la squadra di Polistena, con altri due automezzi, e altri supporti da Reggio Calabria. Ancora non sono note le cause dell’incendio. I rilievi potranno essere effettuati solo quando si riuscirà a spegnere il rogo. I danni provocati all’immobile sono consistenti.