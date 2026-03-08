Skip to main content

08/03/2026
il rogo

Paura e fiamme in un ristorante a Palmi: in azione i vigili del fuoco – VIDEO

Il locale era al completo quando è scoppiato il rogo: era in corso una serata per l’8 marzo. Non si registrano feriti

Pubblicato il: 08/03/2026 – 22:25
PALMI Un vasto incendio ha distrutto un locale alla Tonnara di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Il rogo ha interessato il ristorante e la pizzeria del “Sunset beach club” dove era in corso una serata per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia del commissariato di Palmi che hanno evacuato l’immobile e non si registrano vittime o feriti. Per domare l’incendio stanno lavorando le squadre dei Vigili del fuoco di Villa San Giovanni e Palmi con sei automezzi e tra poco, alla Tonnara, sta arrivando la squadra di Polistena, con altri due automezzi, e altri supporti da Reggio Calabria. Ancora non sono note le cause dell’incendio. I rilievi potranno essere effettuati solo quando si riuscirà a spegnere il rogo. I danni provocati all’immobile sono consistenti. 

