Provinciali Cosenza, spuntano 13 schede senza timbro. Faragalli in vantaggio

COSENZA Si sono concluse le procedure di voto alla provincia di Cosenza. Ma c’è già un intoppo. Nell’urna sarebbero infatti presenti 13 schede compilate, ma prive di timbro. Secondo quanto si è appreso, le schede sarebbero quelle utilizzate come riserva. Al momento le porte del seggio principale sono chiuse ed è in corso il conteggio. La commissione elettorale ha messo a verbale quanto accaduto.

A contendersi la fascia sono il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, dell’area del centrosinistra, e il primo cittadino di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli del centrodestra. Al voto erano chiamati 1740 amministratori locali. Alle 19 aveva votato il 70% degli aventi diritto. Ogni candidato ha a sostegno due liste. (f.b.)

I dati

Sottosezione 1 Fascia Azzurra: 157 Faragalli; 124 Caruso; 2 nulle; 6 bianche.

Sottosezione 2 Fascia Azzurra: 165 Faragalli; 101 Caruso, 1 nulla; 1 bianca.

Sottosezione 3 Fascia Azzurra: 153 Faragalli; 124 Caruso.

Sottosezione 4

Comuni Fascia Rossa: 78 Faragalli; 52 Caruso.

Comuni Fascia Arancione: 105 Faragalli; 89 Caruso.

