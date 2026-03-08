Referendum, Occhiuto: «Marina Berlusconi richiama a un confronto serio sulla riforma»

verso il voto

REGGIO CALABRIA «Condivido pienamente le riflessioni di Marina Berlusconi al quotidiano ‘la Repubblica’. Il suo intervento ha il merito di riportare il dibattito sulla riforma della giustizia su un terreno di serietà e responsabilità, lontano da contrapposizioni ideologiche e da quella logica da derby che troppo spesso ha condizionato negli anni il confronto su questi temi.

La riforma della giustizia non può e non deve essere affrontata con pregiudizi politici o con letture di parte, ma deve essere analizzata nel merito.

Gli obiettivi della riforma sono quelli di migliorare il funzionamento delle nostre istituzioni, rafforzare i principi dello Stato di diritto e del garantismo, assicurare sempre di più la centralità del giudice terzo.

Separare le carriere, superare il correntismo nel Csm e contrastare ogni forma di politicizzazione della magistratura significa rendere la giustizia più credibile, più efficiente e più vicina ai cittadini.

Per queste ragioni considero molto importante il contributo offerto, ancora una volta, da Marina Berlusconi: un invito, in vista del referendum del 22 e 23 marzo, a liberare il dibattito da schemi ideologici e a ragionare nell’interesse generale del Paese.

L’Italia ha bisogno di una giustizia più giusta, moderna ed europea. Questa riforma rappresenta un passo decisivo in questa direzione». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.