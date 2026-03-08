Skip to main content

Rende, colpo al caseificio: le immagini riprendono il furto – VIDEO

Una macchina di colore bianco impatta contro la saracinesca dell’esercizio commerciale. I ladri portano via la cassa

Pubblicato il: 08/03/2026 – 8:11
RENDE «Tanti sacrifici per aprire a Rende e poi questo, solo rabbia ma mi rialzerò come ho sempre fatto». Lo scrive in un post su Facebook, Alessandra Aiello, titolare del caseificio “Re Bufala” con sede a Rende, vittima di un colpo messo a segno da ignoti la scorsa notte. Dai frame pubblicati sui social, si vede una macchina di colore bianco impattare contro la saracinesca dell’esercizio commerciale. In un altro video, invece, le immagini interne consentono di mostrare il malvivente intento a portar via la cassa.

