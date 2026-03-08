Rimonta del Catanzaro al Ceravolo, Pittarello trascina i giallorossi nel 3-2 all’Empoli

serie b

CATANZARO Un tempo per parte, ma alla fine è il Catanzaro a prevalere sull’Empoli per 3-2 al Ceravolo al termine di un’entusiasmante rimonta. Pronti via, alla prima azione, l’Empoli si porta avanti con un cross dalla destra di Curto premiato dalla girata al volo di Elia. I giallorossi iniziano a giocare e Liberali spreca la prima occasione davanti a Fulignati. Al 14esimo arriva il raddoppio dei toscani: pasticcio nella metà campo del Catanzaro, Magnino si invola e serve Nasti che al centro dell’area non sbaglia. Poco dopo un diagonale di Saporiti finisce fuori di poco, i ragazzi di Aquilani non riescono a scuotersi e, ben contenuti, chiudono il primo tempo senza impensierire il portiere avversario. Nella ripresa è Cassandro a sciupare sparando alto dall’area piccola. Saporiti colpisce il palo da fuori all’undicesimo e da lì inizia la rimonta dei calabresi, con Pittarello che la riapre spingendo in rete un cross di Liberali. E sempre il bomber giallorosso ha il piede caldo e firma la doppietta che vale il momentaneo pareggio con un diagonale secco su servizio di Iemmello. L’incredibile sorpasso lo firma, prima della mezzora, Cassandro servito, da terra, da un indomabile Pittarello. Non succede più nulla fino al triplice fischio: il Catanzaro consolida il quinto posto in classifica, per l’Empoli non si arresta la preoccupante serie negativa.

Il tabellino

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Cassandro 7, Antonini 6, Brighenti 6; Favasuli 6.5, Pontisso 6 (39′ st Pompetti sv), Petriccione 6, D’Alessandro 5.5 (1′ st Alesi 6.5); Liberali 6.5 (27′ st Nuamah 6), Iemmello 6.5 (39′ st Frosinini sv); Pittarello 8 (46′ st Koffi sv). In panchina: Marietta, Esteves, Bashi, Jack, Verrengia, Rispoli, Buglio. Allenatore: Aquilani 6.5.

EMPOLI (3-5-2): Fulignati 6; Curto 6 (39′ st Bianchi sv), Guarino 5, Obaretin 5.5; Ceesay 6, Ilie 6 (13′ st Ignacchiti 5.5), Yepes 6 (1′ st Haas 5.5), Magnino 6, Elia 6.5 (1′ st Candela 5.5); Saporiti 6.5 (21′ st Fila 5.5), Nasti 6.5. In panchina: Perisan, Gasperini, Romagnoli, Ebuehi, Indragoli. Allenatore: Dionisi 6

ARBITRO: Crezzini di Siena 6. RETI: 1′ pt Elia, 15′ pt Nasti, 11′ st Pittarello, 18′ st Pittarello, 28′ st Cassandro.

NOTE: cielo nuvoloso, terreno in buone condizioni. Spettatori: 8.413. Ammoniti: Yepes, Magnino, Guarino, Antonini. Angoli: 9-1. Recupero: 2′; 5′.

