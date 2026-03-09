Clima in Calabria: Catanzaro in testa, Cosenza in coda

il report

CATANZARO E’ Catanzaro il capoluogo di provincia con il clima migliore in Calabria. E’ quanto emerge dai nuovi dati dell’Indice realizzato dal Sole 24 Ore con 3bmeteo che piazzano quattro città calabresi tra le prime 30. Catanzaro, infatti, si piazza al 12mo posto – su 107 – della classifica nazionale seguita da Vibo Valentia (16ma), Crotone (25ma), Reggio Calabria (29ma) e Cosenza (86ma). Guardando ai vari indicatori, Crotone, quarta, è la città come numero di ore di sole al giorno, con Catanzaro al nono posto. Riguardo alle ondate di calore – sforamenti all’anno >=30° per 3 giorni consecutivi, media annua, periodo 2015-2025 – la migliore è Vibo, undicesima, mentre quella che sta peggio è Cosenza, 103ma. Non benissimo la posizione dei cinque capoluoghi di provincia per quanto riguarda le notti tropicali – notti (fascia oraria 0-6) con temperatura media >= 20°C, media annua, periodo 2015-2025 – con Cosenza e Vibo 63ma e 64ma e Catanzaro, Crotone e Reggio, rispettivamente, al 90mo. 99mo e 105mo posto. Per il caldo estremo – giorni con temperatura massima >=35°, media annua, periodo 2015-2025 – la migliore è Vibo, 27ma, mentre Cosenza si pone agli ultimi posti a livello nazionale con il 104 posto. Per la brezza estiva bene Catanzaro, Crotone e Reggio – quarta, nona e decima – mentre Vibo è 44ma e Cosenza 82ma. Nell’indicatore giorni freddi – giorni con temperatura massima percepita < 3°, media annua, periodo 2015-2025 – Reggio è prima assoluta in Italia con Catanzaro 16ma. Le altre rientrano comunque tra le prime 40 della classifica con Crotone 21ma, Cosenza 30ma e Vibo 36ma. Riguardo infine ai giorni non piovosi consecutivi ogni 100 giorni non piovosi – media annua, periodo 2015-2025 – le cinque province calabresi si classificano tra il 75mo e l’82mo posto.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato