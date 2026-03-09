Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Il grave incidente

Si ribalta un trattore a Rende, ferito ricoverato in gravi condizioni

Su disposizione del Tribunale di Cosenza, il mezzo è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti

Pubblicato il: 09/03/2026 – 21:47
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Si ribalta un trattore a Rende, ferito ricoverato in gravi condizioni

RENDE Un trattore si è ribaltato e una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nel pomeriggio. Dopo l’allarme del 118, sul posto è intervenuta una squadra della Polizia Locale, guidata dal Sottotenente Gianluca Sarpa e costituita dal Brigadiere Eugenio Imbrogno e dagli Agenti Andrea Dionesalvi, Giada Salamone ed Elena Beltrano. Gli operatori hanno subito avviato le indagini di Polizia Giudiziaria. Su disposizione del Tribunale di Cosenza, il mezzo è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso per chiarire le dinamiche dell’accertamento. Il ferito, invece, è ricoverato in gravi condizioni nel Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale dell’Annunziata.

Argomenti
RENDE
Rilevanti
si ribalta trattore
trattore a Rende
trattore si ribalta a Rende
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x