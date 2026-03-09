Si legge in: 1 minuto
Tragedia nel Vibonese: autobus travolge un pedone e lo uccide
L’impatto stamattina sulla provinciale che collega Nicotera alla marina. La vittima è un ragazzo straniero
Pubblicato il: 09/03/2026 – 10:04
NICOTERA Ancora sangue sulle strade calabresi. Stamattina a Nicotera un autobus di linea ha travolto e ucciso un pedone lungo la provinciale che collega il centro del Vibonese alla Marina. La vittima è un ragazzo straniero. Il conducente dell’autobus – sotto shock – si è subito fermato per allertare i soccorsi. L’impatto, avvenuto nei pressi di una curva, ha causato l’interruzione del traffico veicolare, che è stato deviato sulla viabilità secondaria. I carabinieri e la polizia locale hanno effettuato i rilievi per tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)
