Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:05
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’incidente

Tragedia nel Vibonese: autobus travolge un pedone e lo uccide

L’impatto stamattina sulla provinciale che collega Nicotera alla marina. La vittima è un ragazzo straniero

Pubblicato il: 09/03/2026 – 10:04
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tragedia nel Vibonese: autobus travolge un pedone e lo uccide

NICOTERA Ancora sangue sulle strade calabresi. Stamattina a Nicotera un autobus di linea ha travolto e ucciso un pedone lungo la provinciale che collega il centro del Vibonese alla Marina. La vittima è un ragazzo straniero. Il conducente dell’autobus – sotto shock – si è subito fermato per allertare i soccorsi. L’impatto, avvenuto nei pressi di una curva, ha causato l’interruzione del traffico veicolare, che è stato deviato sulla viabilità secondaria. I carabinieri e la polizia locale hanno effettuato i rilievi per tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)

Argomenti
autobus uccide pedone nicotera
PEDONE INVESTITO
Pedone ucciso
pedone ucciso nicotera
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x