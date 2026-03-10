Crotone, esami di Arpacal al liceo Gravina: «Nessuna traccia di amianto»

i controlli

CROTONE Si è svolta questa mattina, presso la Casa Comunale, una conferenza stampa convocata per illustrare i risultati delle analisi effettuate dall’Arpacal presso il Liceo Gravina – plesso S. Francesco e l’Istituto Comprensivo Alcmeone, entrambi situati in via Giovanni Paolo II.

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il presidente della Provincia Fabio Manica, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce e il direttore generale di Arpacal Michelangelo Iannone, che hanno illustrato nel dettaglio gli esiti delle verifiche tecniche effettuate nei giorni scorsi.

Arpacal ha eseguito una campagna di campionamento ambientale per verificare l’eventuale presenza di fibre di amianto nell’aria e delle polveri depositate nelle aree frequentate dagli studenti e dal personale scolastico.

I tecnici Arpacal hanno effettuato prelievi in diversi punti dell’area scolastica: terrazza esterna dell’edificio, atrio di ingresso, area esterna dell’Istituto vicino (Alcmeone), ingresso dell’edificio scolastico, pensilina dell’autobus davanti alla scuola, davanzali esterni di alcune aule dell’istituto limitrofo.

Le analisi sono state effettuate con microscopia a scansione elettronica secondo le metodologie previste dalla normativa nazionale.

I risultati delle analisi indicano che: non sono state rilevate fibre di amianto nell’aria, non è stata riscontrata presenza di amianto nelle polveri analizzate.

I dati indicano che non risultano evidenze di contaminazione da amianto negli ambienti analizzati.

Pertanto, come è stato evidenziato dal dott. Iannone, non emergono situazioni di rischio legate alla presenza di fibre di amianto nell’aria e le condizioni ambientali rilevate risultano compatibili con la normale fruizione degli spazi scolastici.

«I risultati delle analisi rappresentano un elemento importante di rassicurazione per la comunità scolastica e per le famiglie. Sin dal primo momento abbiamo ritenuto fondamentale affrontare la situazione con il massimo senso di responsabilità, attivando tutte le verifiche necessarie e coinvolgendo gli enti tecnici competenti» ha detto il sindaco Voce.

Il presidente della Provincia Fabio Manica ha sottolineato il valore del lavoro svolto in sinergia tra le istituzioni: «L’esito negativo delle analisi conferma l’efficacia del lavoro di monitoraggio e la tempestiva collaborazione tra gli enti. In situazioni come queste è fondamentale agire con rapidità e basarsi su dati scientifici e verifiche tecniche, evitando interpretazioni affrettate che rischiano di alimentare timori non giustificati».

Dal punto di vista tecnico è intervenuto il direttore generale di Arpacal Michelangelo Iannone che ha illustrato le attività svolte dall’Agenzia regionale: «Dalle analisi effettuate sui campioni prelevati non emergono valori anomali o elementi che possano destare preoccupazione. Le verifiche sono state condotte secondo procedure standard e con strumentazioni certificate, al fine di garantire la massima affidabilità dei risultati. I dati raccolti confermano dunque l’assenza di criticità negli ambienti oggetto di controllo».

Nel corso della conferenza stampa è stato ribadito come la collaborazione istituzionale tra Provincia, Comune e Arpacal abbia consentito di intervenire con tempestività, fornendo alla cittadinanza risposte chiare e fondate su elementi oggettivi.

Nel corso dell’incontro con la stampa, Manica e Voce hanno inoltre annunciato la presentazione di una denuncia-querela nei confronti di chi, attraverso la diffusione di informazioni non verificate, ha generato ingiustificato allarmismo tra genitori e studenti.

Le istituzioni hanno ribadito l’importanza di affidarsi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali e ai dati forniti dagli enti tecnici competenti, al fine di evitare la diffusione di notizie prive di fondamento che possano creare inutili preoccupazioni nella comunità.

Al termine della conferenza stampa il sindaco Voce e il presidente Manica hanno incontrato una delegazione di genitori.

