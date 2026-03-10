File infinite al Cup di Cosenza, De Cicco (Dpm) incalza De Salazar: «Disagi per malati e anziani»

i nodi della sanità

COSENZA Continuano le segnalazioni e i disagi registrati presso il CUP dell’Ospedale di Cosenza, soprattutto nelle ore mattutine, quando numerosi cittadini si recano nella struttura per effettuare visite o analisi già prenotate. A denunciarlo è Francesco De Cicco, capogruppo di Democratici Progressisti Meridionalisti, che negli ultimi giorni ha raccolto diverse segnalazioni da parte di utenti costretti ad affrontare lunghe attese e difficoltà organizzative.

«Molti cittadini – afferma De Cicco – soprattutto anziani o persone con problemi di salute, sono costretti ogni mattina a fare lunghe file nonostante abbiano una prenotazione per visite o analisi. A questo si aggiunge un ulteriore disagio: chi deve effettuare esami o visite è spesso costretto a prendere il numeretto in un punto distante dal CUP, creando confusione, spostamenti inutili e ulteriori file».

Una situazione che, secondo De Cicco, necessita di interventi rapidi per migliorare l’organizzazione del servizio e ridurre i disagi per i cittadini.

«Nei prossimi giorni – conclude – chiederò un incontro al Commissario Straordinario dell’ASP di Cosenza, Vitaliano De Salazar, per rappresentare queste criticità e individuare soluzioni concrete che possano migliorare il servizio e garantire maggiore efficienza e rispetto per i cittadini».

De Cicco invita inoltre i cittadini a continuare a segnalare eventuali disservizi, così da poter monitorare la situazione e portare all’attenzione delle istituzioni le problematiche che riguardano la sanità del territorio.