iMARCOs Futsal Corporate League: SAE mantiene il comando

COSENZA La capolista SAE riprende la propria marcia superando Retroscena Barbieri con il punteggio di 7-5.

La squadra prima in classifica costruisce il successo con lil poker del capocannoniere Marrazzo, Marsico (2) e Nocida.

Per Retroscena Barbieri segnano Rocca Mattia (2), Gaudio C., Gaudio A. e Leone.

Alle spalle della capolista resta Labels, fermata però da Disintegra FC che conquista la prima vittoria stagionale con il risultato di 8-3.

Per Disintegra FC vanno a segno Iorno (3), Gagliardi (2), Florio (2) e Petrungaro.

Labels risponde con Ganci (2) e Giardino.

Consolida il terzo posto NTT FC che supera Hypro per 4-2 nello scontro diretto di alta classifica.

Le reti della vittoria portano le firme di Graziano D. (2), Gallo e Migliano.

Per Hypro segnano Abdulrhaman e De Fazio.

Successo importante anche per Barci Engineering che batte Sim Ingegneria 10-6 in uno scontro spettacolare.

Protagonista della gara Puia Francesco, autore di 6 reti e MVP della settimana, affiancato dal pallone d’oro Iantorno (4).

Per Sim Ingegneria realizzano Romano (3), Mansueto, Maletta e Iannuzzi.

Classifica Campionato

SAE – 27 punti

Labels – 20 punti

NTT Futsal Club – 17 punti

Hypro S.R.L. – 13 punti

Retroscena Barbieri – 12 punti

Sim Ingegneria – 10 punti

Barci Engineering – 10 punti

Green&Green – 6 punti

Disintegra FC – 4 punti

Classifica Marcatori

Marrazzo Matteo Francesco (SAE) – 38 gol

Iantorno Michele (Barci Engineering) – 20 gol

Gaudio Alessandro Samue (Retroscena Barbieri) – 16 gol

Gagliardi Leo (Disintegra FC) – 14 gol

Vilardo Roberto (Sim Ingegneria) – 13 gol

Talora Anthony (Green&Green) – 11 gol

