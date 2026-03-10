iMARCOs Futsal Corporate League: SAE mantiene il comando
NTT vince lo scontro diretto, sorpresa Disintegra. Marrazzo capocannoniere con 38 gol
COSENZA La capolista SAE riprende la propria marcia superando Retroscena Barbieri con il punteggio di 7-5.
La squadra prima in classifica costruisce il successo con lil poker del capocannoniere Marrazzo, Marsico (2) e Nocida.
Per Retroscena Barbieri segnano Rocca Mattia (2), Gaudio C., Gaudio A. e Leone.
Alle spalle della capolista resta Labels, fermata però da Disintegra FC che conquista la prima vittoria stagionale con il risultato di 8-3.
Per Disintegra FC vanno a segno Iorno (3), Gagliardi (2), Florio (2) e Petrungaro.
Labels risponde con Ganci (2) e Giardino.
Consolida il terzo posto NTT FC che supera Hypro per 4-2 nello scontro diretto di alta classifica.
Le reti della vittoria portano le firme di Graziano D. (2), Gallo e Migliano.
Per Hypro segnano Abdulrhaman e De Fazio.
Successo importante anche per Barci Engineering che batte Sim Ingegneria 10-6 in uno scontro spettacolare.
Protagonista della gara Puia Francesco, autore di 6 reti e MVP della settimana, affiancato dal pallone d’oro Iantorno (4).
Per Sim Ingegneria realizzano Romano (3), Mansueto, Maletta e Iannuzzi.
Classifica Campionato
SAE – 27 punti
Labels – 20 punti
NTT Futsal Club – 17 punti
Hypro S.R.L. – 13 punti
Retroscena Barbieri – 12 punti
Sim Ingegneria – 10 punti
Barci Engineering – 10 punti
Green&Green – 6 punti
Disintegra FC – 4 punti
Classifica Marcatori
Marrazzo Matteo Francesco (SAE) – 38 gol
Iantorno Michele (Barci Engineering) – 20 gol
Gaudio Alessandro Samue (Retroscena Barbieri) – 16 gol
Gagliardi Leo (Disintegra FC) – 14 gol
Vilardo Roberto (Sim Ingegneria) – 13 gol
Talora Anthony (Green&Green) – 11 gol
