Incendio al Sunset Beach Club, i proprietari: «Abbiamo perso molto più di un locale»

il rogo e la solidarietà

REGGIO CALABRIA Del Sunset Beach Club, alla Tonnara di Palmi, restano strutture annerite, cumuli di cenere e l’odore acre del fumo che ancora aleggia nell’aria. Dove fino a poche ore prima c’erano tavoli pieni e musica per la serata dell’8 marzo, oggi rimangono solo i segni lasciati dall’incendio che ha distrutto gran parte della struttura.

L’incendio e l’evacuazione

La sera del rogo il locale era gremito: circa cento persone stavano trascorrendo la serata quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi. I proprietari, accortisi del pericolo, hanno fatto evacuare rapidamente tutti i presenti. Una decisione che si è rivelata decisiva.

Poco dopo, infatti, due forti esplosioni – provocate dallo scoppio di alcune bombole di gas – hanno fatto tremare l’intera zona, aumentando la tensione tra chi si trovava ancora nei dintorni.

Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori. I Vigili del fuoco hanno operato con quattro squadre, circa venti uomini e una decina di mezzi, lavorando a lungo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Insieme a loro gli agenti del Commissariato di Polizia di Palmi hanno presidiato la zona e coordinato le operazioni. Nonostante la violenza delle fiamme e le esplosioni, il bilancio finale è stato fortunatamente senza feriti né vittime.

Le indagini

Restano da chiarire le cause dell’incendio. I primi rilievi farebbero pensare a un possibile innesco partito dall’area degli uffici della struttura, ma si tratta ancora di ipotesi preliminari. Saranno gli accertamenti tecnici delle prossime ore a stabilire con precisione la dinamica dei fatti.

Il messaggio dei proprietari

Intanto lo shock tra i proprietari e lo staff del locale è ancora fortissimo. E affidano il loro dolore alla home del sito del Sunset Beach Club. «Il Sunset è stato colpito da un incendio che non ha lasciato nulla. È difficile trovare le parole davanti a qualcosa di così grande ma una cosa vogliamo dirla subito: grazie. Grazie a tutte le attività, agli amici, ai clienti e a tutte le persone che in queste ore ci stanno dimostrando vicinanza, affetto e solidarietà. I vostri messaggi e il vostro sostegno significano più di quanto possiate immaginare. Il Sunset non era solo un locale, ma una famiglia fatta di persone, lavoro, passione e momenti condivisi. E proprio per questo, con il vostro supporto, troveremo la forza per ripartire. Grazie di cuore a tutti». Ed ancora su Fb: «Stanotte abbiamo perso molto più di un locale. Ma non abbiamo perso l’affetto delle persone».

Le raccolte fondi per ripartire

Una affetto che subito è diventato concreto e così nelle ore successive all’incendio sono partite anche alcune iniziative di solidarietà per aiutare il locale a ripartire. Due raccolte fondi su GoFundMe, una intitolata “Sunset Beach Club Estate 2026”, promossa da amici e sostenitori della struttura: «In una sola notte il fuoco ha cancellato 10 anni di sogni. Il Sunset Beach Club non era solo un lido: per molti era casa. L’8 marzo un incendio ha distrutto il Sunset alla Tonnara di Palmi: la spiaggia, il ristorante e il bar. In poche ore tutto ciò che Alessandro, Domenico e Francesco avevano costruito con anni di lavoro, sacrifici e passione è diventato cenere».

L’obiettivo della raccolta è contribuire alla ripartenza in vista della stagione estiva, con l’acquisto di attrezzature balneari e il ripristino dell’accesso alla spiaggia.

L’altra Amici del Sunset, che scrive: «Un incendio ha colpito il Sunset, un luogo pieno di ricordi, amicizia e momenti condivisi. Diamo un sostegno per ricostruire e ripartire. Anche un piccolo contributo può fare la differenza. Insieme possiamo far rinascere il Sunset».

Hanno già raccolto quasi trenta mila euro, insieme, e tra i donatori ci sono anche alcuni imprenditori locali che esprimo così un segnale forte: quello di una comunità che prova a stringersi attorno a un luogo simbolo delle estati della Costa Viola, con la speranza che il Sunset possa tornare presto a illuminare le serate sul mare. (redazione@corrierecal.it)

