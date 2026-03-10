Intimidazione vicino casa di Pino Masciari, la solidarietà del M5s Piemonte

l’intervento

TORINO «Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza a Pino Masciari e alla sua famiglia. I tre fori di proiettile comparsi sui cartelli stradali a pochi metri dalla sua abitazione sono un segnale grave che non deve essere sottovalutato. Quanto accaduto assume un significato ancora più forte mentre il Piemonte si prepara ad accogliere, il 21 marzo, la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera». Così, in una nota, il M5s del Piemonte. «Parliamo – si legge – di un testimone di giustizia che da anni vive sotto minaccia per aver avuto il coraggio di denunciare la ‘ndrangheta, scegliendo di stare dalla parte della legalità e dello Stato e pagando un prezzo personale altissimo per la sua testimonianza. Di fronte a fatti di questa natura, lo Stato ha il dovere di garantire massima attenzione, piena tutela e protezione concreta, senza ambiguità e senza arretramenti». «Chiediamo al governo – prosegue il M5s del Piemonte un’attenzione forte e immediata, con un monitoraggio serio, una tutela concreta per chi denuncia e una presenza dello Stato visibile, costante e all’altezza della sfida. La sicurezza di Pino Masciari e dei suoi familiari deve restare una priorità assoluta. A Pino Masciari va la nostra vicinanza più sincera. La lotta alle mafie non si fa soltanto con le parole o nelle commemorazioni, ma garantendo protezione reale a chi, con coraggio, ha deciso di non piegarsi».

