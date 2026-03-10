Skip to main content

Terremoto nel Golfo di Napoli, scossa avvertita anche in Calabria

Non ci sono segnalazioni di danni a cose o a persone

Pubblicato il: 10/03/2026 – 6:50
NAPOLI Terremoto di magnituto 5.9 nella zona del Golfo di Napoli e Capri. Tra le località che potrebbero aver avvertito la scossa, riporta il sito dell’Ingv, ci sono Anacapri, che dista 8 chilometri circa dall’epicento, e Capri a 10 chilometri. La scossa sarebbe stata avvertita anche lungo le coste tirreniche della Calabria, ma, grazie anche alla profondità dell’evento sismico, non ci sarebbero al momento segnalazioni di danni a cose o a persone.

