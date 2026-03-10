Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:45
Ubaldi allo “Scida” per Crotone-Salernitana. Manzo arbitrerà Casarano-Cosenza

Resi noti i direttori di gara della 32esima giornata del campionato di serie C, girone C

Pubblicato il: 10/03/2026 – 20:45
ROMA Resi noti gli arbitri della 32esima giornata del campionato di serie C, girone C. Audace Cerignola-Sorrento: Renzi di Pesaro; Picerno-Trapani: Frasynyak di Gallarate; Benevento-Foggia: Poli di Verona; Casarano-Cosenza: Manzo di Torre Annunziata; Casertana-Monopoli: Di Mario di Ciampino; Crotone-Salernitana: Ubaldi di Roma 1; Giugliano-Atalanta U23: Leorsini di Terni; Latina-Siracusa: Angelillo di Nola; Potenza-Cavese: Zoppi di Firenze; Team Altamura-Catania: Diop di Treviglio. (redazione@corrierecal.it)

